La mudanza de Karim Adeyemi al Man United podría ayudar a Ruben Amorim a desbloquear a la estrella en apuros

El fichaje de Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund por parte del Manchester United podría ayudar a Ruben Amorim a desbloquear a Benjamin Sesko, que sólo ha marcado dos goles en la Premier League en lo que va de temporada.

Karim Adeyemi podría ser el fichaje que mejor le saque a una estrella del Manchester United (Imagen: Getty Images)

La búsqueda de Karim Adeyemi por parte del Manchester United podría ser una buena noticia para uno de sus jugadores en particular.

Adeyemi no ha sido titular en ninguno de los dos últimos partidos de la Bundesliga del Borussia Dortmund después de tirar una botella tras una sustitución en el anterior partido de liga. Su entrenador, Niko Kovac, calificó el comportamiento del jugador de «innecesario».

Ahora se dice que el United está alerta a la posible disponibilidad de Adeyemi antes de la ventana de transferencias de invierno. Según los informes, se están discutiendo su futuro en el club, aunque su nuevo agente, Jorge Mendes, está buscando un nuevo contrato con una cláusula de rescisión de £ 70 millones.

El periódico sensacionalista alemán Bild afirma que el United es un club importante que ahora busca a Adeyemi. El último jugador por el que pagaron más de 70 millones de libras, Benjamin Sesko, podría ser advertido sobre un posible reencuentro en Old Trafford con uno de sus excompañeros.

Adeyemi y Sesko firmaron con el Red Bull Salzburg con apenas un año de diferencia. Luego pasó la temporada 2019/20 cedido con su equipo filial Liefering, que forma parte de la Segunda Liga de Austria.

Ambos combinaron jugar para el equipo de segunda división con el Salzburgo sub-19 en la UEFA Youth League. En su primer partido juntos con el Liefering, Adeyemi ayudó a Sesko a lograr el empate 2-2, partido en el que el entonces internacional juvenil alemán ya había abierto el marcador.

Marcó nueve goles y asistió a ocho más en catorce partidos al comienzo de esa temporada antes de regresar a Salzburgo. Sin embargo, Adeyemi y Sesko continuaron jugando juntos en la categoría sub-19, ya que llegaron a las semifinales de la Liga Juvenil antes de perder ante el eventual campeón, el Real Madrid.

La temporada siguiente fue la única que compartieron juntos en el primer equipo de Salzburgo. Se combinaron para dos goles, incluido Adeyemi ayudando a Sesko en la final de la Copa de Austria, que el Salzburgo ganó por 3-0.

En total jugaron juntos 38 veces, y durante esos partidos sus equipos marcaron 98 goles, de los cuales 53 fueron marcados o asistidos por uno de ellos. Adeyemi anotó 27 goles y 15 asistencias, incluidas tres para Sesko, y el internacional esloveno anotó 10 y dio cinco asistencias, incluida una para su compañero alemán.

Si el United busca fichar a un delantero que pueda ayudar a sacar lo mejor de Sesko, podrían hacer algo peor que perseguir a su excompañero. Tres años y medio después de la última vez que jugaron juntos, este podría ser el momento de reavivar su vínculo en Old Trafford.

