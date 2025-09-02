La mirada ‘honesta’ de Manuel Ugarte a las luchas y la relación con Ruben Amorim

Mientras que los jugadores del Manchester United regresan a sus respectivos países para el descanso internacional, Manuel Ugarte ha sido brutalmente honesto sobre sus propias versiones

La vida en el Manchester United no ha sido fácil para Manuel Ugarte (Imagen: YouTube/The United Stand)

Manchester United -Midfielder Manuel Ugarte ha admitido que no comenzó bien la temporada, pero insiste en que su relación con Ruben Amorim es fuerte.

El uruguayo tiene que comenzar un partido de la Premier League para los Red Devils esta temporada, después de que se haya quedado atrás en el orden jerárquico en el centro del campo. Después de realizar 85 actuaciones para Sporting CP, mientras que Amorim estaba a cargo de los pesos pesados ​​portugueses, muchos pensaron que Ugarte sería uno de los pilares más importantes del equipo de United Boss.

Sin embargo, su único comienzo de la nueva campaña llegó en la humillante salida de la segunda ronda de la Copa Carabao a la ciudad de Grimsby, donde fue reemplazado durante el descanso. También fue un reemplazo no utilizado en la estrecha victoria en casa por 3-2 en Burnley el sábado.

Mirando hacia atrás en su inicio en la nueva campaña, Ugarte fue brutalmente honesto. Ugarte le dijo a El Observador: «No comenzamos la temporada tan bien. Mi nivel tampoco fue el mejor, debemos ser realistas y honestos».

Sin embargo, agregó: «Pero tengo confianza, tengo una muy buena relación con el entrenador. Trabajo bien y estoy muy emocionado y estoy entusiasmado de ganar un punto de partida».

La temporada pasada, Amorim identificó específicamente a Ugarte como un jugador que aún no está al tanto de la Premier League, a pesar del hecho de que llega en el verano de 2024 desde Paris Saint-Germain por £ 42.3 millones con posibles complementos de aproximadamente £ 8.5 millones.

Ugarte fue un reemplazo no utilizado en la victoria en casa en Burnley (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El jefe portugués identificó a Ugarte por críticas después de que anotó su propio gol en la victoria 3-1 en casa de United en Southampton. Cuando se le pidió específicamente a Amorim por Ugarte, el jefe del Diablo Rojo señaló la dificultad que el United -Midfielder tuvo contra el entonces dúo de Southampton Joe Aribo y Mateus Fernandes.

Él dijo: «Mateus [Fernandes] fue con el número siete [Joe Aribo]Creando muchos problemas para Manu (Ugarte), porque Manu se topó con dos niños. Entonces es más mi culpa que su culpa. Se acostumbra a jugar cada tres días. «

Dadas las selecciones del equipo de Amorim, está claro que el jefe portugués no cree que el sudamericano esté listo para jugar al fútbol de la Premier League regularmente. Amorim ha utilizado una espivada del mediocampo de Bruno Fernandes y Casemiro en el medio de su formación 3-4-3.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

El jefe de los Red Devils también presentó a Kobbie Mainoo del banco en la segunda mitad contra Burnley, lo que sugiere que Ugarte es actualmente el centrocampista de la cuarta opción en el equipo. Debido a que United es derrotado de la Copa de Competencia y no juega al fútbol europeo, las posibilidades de Ugarte para comenzar en el centro del campo pueden ser escasas.

Aunque ha admitido que tiene fe en sus actuaciones y que la de su equipo mejorará, los comentarios anteriores de Amorim sugieren que el sudamericano a veces puede sentirse bajo.

En el pasado, Amorim ha sido brutalmente honesto sobre algunas de las versiones de Ugarte (Imagen: 2024 Sebastian FreJ/MB Media)

Durante la gira de verano para la temporada a través de los Estados Unidos, hablando sobre las luchas de Ugarte, Amorim dijo: «La primera es la adaptación a un nuevo equipo, un nuevo país. A veces solo miras en el campo, pero a veces puedes tener algunos problemas».

«Se ha ajustado más y luego necesita más confianza, también es mi trabajo. Si miras el año pasado, toma a Bruno [Fernandes]quien siempre confía y mira al equipo y el rendimiento del equipo si no funciona bien.

«Podemos ver hoy cuando tienen fe en su juego, parece que todos pueden tocar la pelota y tener fe. Es más una cosa de equipo que individual».