La mayor victoria del Manchester City en Inglaterra esta semana se produjo a 1.000 millas de Wembley

El Manchester City vio a John Stones jugar con Inglaterra el jueves por la noche, pero hubo otras historias de éxito en otros lugares.

Rico Lewis

Dios sabe por qué las decenas de miles que pagaron mucho por las entradas no gritaron a todo pulmón cada minuto de la victoria unilateral de Inglaterra sobre Gales, pero por lo demás Thomas Tuchel tenía mucho de qué estar feliz. El drama que lo rodeaba, que dejó a jugadores estrella fuera de su equipo, fue rápidamente olvidado cuando el equipo elegido arrasó con Gales en los primeros 20 minutos.

El Manchester City hubiera preferido que Phil Foden estuviera allí y hubiera preferido que Nico O’Reilly saliera al campo tras su primera convocatoria tras el partido contra Brentford. Se habrán sentido satisfechos al ver a John Stone jugar y escapar ileso, especialmente después de ese momento incómodo en el que cayó y parecía sentir dolor.

Sin embargo, la mayor victoria del City de la semana en Inglaterra no se produjo en Wembley, sino a unas 1.600 millas de distancia. Fue en el estadio Zimbru de Chisinau, la capital moldava, donde la Inglaterra sub-21 de Lee Carsley consiguió una saludable victoria por 4-0.

Rico Lewis anotó un gol alentador para él después de perder el favor de Guardiola en los primeros meses de la temporada, mientras que el joven delantero Divin Mubama anotó dos. Mubama ha tenido un buen comienzo cedido en el Stoke, donde el City estará pendiente de él.

Con el extremo del Chelsea Jamie Gittens abridor tras su transferencia de £ 48,5 millones procedente del Dortmund en la ventana de transferencia de verano, los tres goleadores, así como el entrenador, han desarrollado al menos parte de sus carreras en la academia juvenil del City.

Gittens ha pasado algunos años en el club, Mubama ya había debutado en el West Ham cuando fichó el año pasado, pero jugó la mayor parte de sus minutos con la sub-21, y Lewis es un vitalicio en el Etihad.

Así como les gusta estar representados en el nivel senior, al City le gusta saber que tienen algunos de los talentos ingleses más prometedores en sus filas. Lewis ha abierto el camino hacia el primer equipo de Pep Guardiola, pero incluso si no todos pueden seguir su ejemplo, es un buen augurio para el reclutamiento del City y su entrenamiento tener tantos vínculos con la configuración juvenil de Inglaterra.

Lo mismo puede decirse de la selección absoluta. James Trafford, O’Reilly y Stones forman el contingente del City en el último equipo, pero Morgan Rogers y Cole Palmer también han florecido para los Tres Leones después de salir de Etihad.

El talento local se ha vuelto particularmente importante en el fútbol inglés debido a las reglas de gasto introducidas por la Premier League para proteger a los equipos.

El City ha ganado cientos de millones de libras en los últimos años vendiendo jugadores de la academia y trayendo a Lewis, O’Reilly, Oscar Bobb y otros a su primer equipo.

