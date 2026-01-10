La magia de John Rooney en la Macclesfield FA Cup, su hermano Wayne Rooney al borde de las lágrimas, su propia carrera

necesito saber
El técnico de Macclesfield, John Rooney, llevó a su equipo a una matanza gigantesca al vencer al Crystal Palace en la tercera ronda de la competencia, y eso dejó al hermano Wayne emocionado, en vivo por televisión.
Todo lo que necesitas saber sobre el entrenador del Macclesfield, John Rooney, después de su sensacional victoria en la Copa FA sobre el Crystal Palace…
- Desarrollo Temprano: John comenzó su viaje futbolístico en la academia juvenil del Everton antes de mudarse a Macclesfield Town para comenzar su carrera senior. Hizo su debut profesional con los Silkmen en 2008, demostrando su potencial como mediocampista creativo.
- Aventura americana: En 2011 cruzó el Atlántico tras ser seleccionado por los New York Red Bulls en el SuperDraft de la MLS. Durante su estancia en Estados Unidos también jugó para Orlando City, donde adquirió una valiosa experiencia internacional en una liga de rápido crecimiento.
- Duros de la división inferior: A su regreso a Inglaterra, Rooney se estableció como un jugador confiable en la Liga Nacional y la Liga Dos. Representó a varios clubes notables, incluidos Barnet, Bury y Chester, donde se hizo conocido por su ejecución de jugadas a balón parado.
- Éxito en Wrexham: John disfrutó de una etapa productiva en Wrexham, donde se convirtió en el favorito de los fanáticos debido a su alto ritmo de trabajo y su ojo para el gol. Sus actuaciones en el centro del campo jugaron un papel importante en los intentos del club de conseguir el ascenso a la Football League.
- Éxito del trofeo con Barrow: Uno de los aspectos más destacados de sus días como jugador fue ayudar a Barrow a conseguir el título de la Liga Nacional en la temporada 2019-2020. Sus contribuciones fueron cruciales para llevar al club de regreso a la Liga de Fútbol Inglesa después de una larga ausencia.
- Goleador consistente: A lo largo de su carrera como jugador, Rooney fue reconocido por su rara habilidad para anotar consistentemente desde posiciones del mediocampo. Su talento para encontrar la red le permitió acumular un importante número de apariciones profesionales y goles en varios niveles.
- Transición a la gestión: Después de colgar las botas al final de la temporada 2024-2025, John inmediatamente hizo la transición al puesto de entrenador y directivo. Regresó al Macclesfield FC de su antiguo equipo en Phoenix para asumir su primer papel protagónico en el banquillo.
- Triunfo histórico en la Copa FA: En enero de 2026, llegó a los titulares al entrenar al Macclesfield en un histórico 2-1 en la Copa FA contra el club de la Premier League y campeón Crystal Palace. Este logro casi hizo llorar de orgullo a su hermano Wayne cuando John estableció firmemente su propio legado como gerente emergente.