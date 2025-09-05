La llamada de transferencia ‘desesperada’ de Man United ridículo después de que el acuerdo estuvo muy cerca ‘

Manchester United firmó al Amberes, Senne Lammens por £ 18.2 millones en la fecha límite de transferencia después de que se vinculara a EMI Martínez, con el movimiento marcado como un «pánico»

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim ha sido advertido de que Senne Lammens resolverá a sus guardianes (Imagen: Getty Images)

El día de la fecha límite del Manchester United para Senne Lammens ha sido etiquetado como «desesperado» después de que reclame un movimiento para EMI Martínez cerca del evento.

Los Red Devils firmaron al portero belga Lammens de Royal Amberes en un contrato de £ 18.2 millones en el último día de la ventana de transferencia de verano. Siguió la preocupación por las actuaciones de Andre Onana y Altay Bayindir al comienzo de esta temporada después de algunos errores controvertidos.

El tapón de disparo de Aston Villa también estuvo muy conectado con un cambio tardío a Old Trafford después de que fue omitido del equipo de UNAi Emery el fin de semana pasado por su derrota contra Crystal Palace. Martínez finalmente se quedó en Villa Park y luego United trajo a Lammens.

Los fanáticos del United esperarán que la llegada del jugador de 23 años ponga fin a los problemas a largo plazo del club entre los palos. Sin embargo, el ex guardián de Red Devil’s Ben Foster ha pedido grandes dudas sobre si Lammens tiene la tarea de reclamar el lugar número 1.

La ex estrella de England y Wrexham describió el acuerdo como un «pánico de compra» y se preguntó si United ha realizado la diligencia necesaria en su nuevo recluta. Sus temores que enfatizan por Gary Lineker y Alan Shearer, quienes cuestionaron las habilidades de Lammens.

«Si un portero es para United, es la posición de portero más difícil para jugar en el fútbol mundial», dijo Foster en su Fozcast -Podcast. ‘Necesitas a alguien con hombros anchos.

Se ha preocupado si Senne Lammens puede ser el no. 1 (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

‘He visto muchos videos de él [Lammens] En YouTube … y él mira la prueba de los ojos como si fuera un guardián competente. Sin embargo, todavía tengo que ver cómo está con la pelota en pie y creo que es un pánico.

«United probablemente siempre tenga una especie de lista de guardianes que ven y vigilan. Habrá exploradores en todo el mundo … pero no creo que hayan hecho un análisis en profundidad. Un portero del día de la fecha límite me dice que su club está desesperado».

Lamens solo dejó 32 goles en 30 salidas para Royal Amberes en la Liga Pro Belga la temporada pasada, donde también mantuvo siete sábanas limpias. Recibió el premio del jugador de la liga dos veces y ganó 173 salvamentos durante la campaña.

Aston Villa -ekeeper Emi Martínez se conectó a un traslado al Manchester United el día de la fecha límite de transferencia (Imagen: (Foto de Rob Newell – Camera Sport a través de Getty Images))

El entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, estaba antes contento con sus guardianes existentes, pero los esfuerzos para traer una nueva cara, aceleraron hacia el final de la ventana. Martínez de Villa dejó en claro que quería un traslado a los Red Devils, pero un trato para el argentino no tuvo éxito.

Foster, quien pasó cinco años con United entre 2005 y 2010, piensa que casi sucedió después de que Emery había dado una entrevista helada sobre la situación de Martínez la semana pasada. También afirmó que los funcionarios del club podrían haber trazado la firma si realmente quisieran, porque el jugador de 32 años ahora se enfrenta a un regreso incómodo a Villa después del descanso internacional.

Foster dijo: «El hecho de que recientemente se perdió el juego de Aston Villa me dice que un acuerdo estaba muy cerca. Podría ser un millón de cosas [that went wrong]. Puede ser un problema médico, puede ser un problema salarial, podrían ser los costos de transferencia entre los dos clubes.

«Ninguno de nosotros sabe qué es, pero creo que todo podría haber sido superado de eso. Será interesante ver lo que está sucediendo con Emi Martínez.

«Si no tiene un movimiento en ningún lado, entonces tiene que volver a Aston Villa. Viste la entrevista con UNAI Emery para el juego recientemente y hablaría de él sobre él».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.