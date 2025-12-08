La llamada de Ruben Amorim a Kobbie Mainoo podría resultar contraproducente si el Manchester United está preocupado por la decisión

El Manchester United busca una respuesta al empate con el West Ham cuando viaje al Wolverhampton Wanderers en la Premier League el lunes por la noche.

Rubén Amorim y Kobbie Mainoo (Imagen: PAUL ELLIS/AFP vía Getty Images)

El sistema de Amorim se decepciona en un momento

Los problemas del Manchester United bajo el mando de Ruben Amorim se han atribuido en gran medida a la incapacidad de los laterales para ofrecer una amenaza de ataque constante dentro de su formación 3-4-2-1. Esta debilidad crítica quedará aún más expuesta cuando su lateral más dinámico, Amad, parta hacia la Copa Africana de Naciones. Lea la historia completa >>El enlace se abre en una nueva pestaña.» tabindex=»0″>aquí>>>

Amorim podría perder fans por una decisión

Amorim se enfrenta a una presión cada vez mayor y corre el riesgo de perder apoyo debido a su continua negativa a utilizar Kobbie Mainoo. Los fanáticos están desconcertados y frustrados por la falta de participación de Mainoo, lo que sugiere que el manejo de Mainoo por parte del gerente podría ser el punto de inflexión de su paciencia. Lea la historia completa >>El enlace se abre en una nueva pestaña.» tabindex=»0″>aquí>>>

La junta directiva unida sudará ante la llamada de Amorim

Omar Berrada y Jason Wilcox están bajo intenso escrutinio ya que la mala forma del equipo podría poner en peligro el puesto de Amorim. Si el United cortase los lazos con Amorim, el nombramiento de Berrada, no sólo costaría millones sino que también reflejaría mal la competencia del nuevo equipo directivo. Lea la historia completa >>El enlace se abre en una nueva pestaña.» tabindex=»0″>aquí>>>

Los Glazer tienen la forma de tomar decisiones que Ratcliffe no quiere

Sir Jim Ratcliffe quiere darle tiempo a Amorim porque cree que los problemas estructurales son el principal problema del United, pero esta paciencia podría ser puesta a prueba por la familia Glazer. Los Glazer han despedido a entrenadores en el pasado cuando la clasificación a la Liga de Campeones se volvió imposible, y perderse otra vez sería otro golpe financiero. Lea la historia completa >>El enlace se abre en una nueva pestaña.» tabindex=»0″>aquí>>>

El centrocampista del United se marchará antes que Mainoo

Manuel Ugarte está pasando por un momento mucho más difícil que Mainoo y debería ser el jugador previsto para su salida en enero. A pesar de haber jugado anteriormente con Amorim, Ugarte ha quedado al margen del equipo y su falta de seguridad defensiva se ve subrayada por el elevado número de goles concedidos cuando está en el campo. Lea la historia completa >>El enlace se abre en una nueva pestaña.» tabindex=»0″>aquí>>>