La lista de deseos de la transferencia de verano del Manchester United de Ruben Amorim, solo le quedan tres cosas

Manchester United está a solo una semana del comienzo de la temporada de la Premier League y el equipo será mucho mejor que el año pasado

Brighton y Hove Albion -Midfender Carlos Baleba (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United está a solo una semana del comienzo de la temporada de la Premier League y comienza a murmurar optimismo filtrando la base de fanáticos.

La llegada de Benjamin Sesko de RB Leipzig ha producido emoción este fin de semana y ha completado demostrablemente la primera opción de United para la próxima temporada. Un frente tres de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Sesko significa que hay suficiente para esperar.

Ruben Amorim, sin embargo, cortó una figura decepcionada después de la colisión con Fiorentina el sábado. Admitió que su equipo debería ser mejor en la próxima campaña y, en última instancia, a pesar de toda la positividad en torno al club, existe la sensación de que United todavía tiene que comenzar algunas cosas desde la lista de deseos del entrenador en jefe portugués si quieren decir que esta ha sido una buena ventana para los Rojos.

Primero, y quizás la única necesidad que queda es traer un centrocampista central. Desafortunadamente, United todavía está desaparecido en el centro del campo detrás de los dos NR. 10s en este momento.

Bruno Fernandes jugará más que probablemente más profundo esta temporada para albergar a Mbeumo y Cunha, por lo que United necesita un impresionante mediocampista defensivo que hará el trabajo sucio. Actualmente, esas opciones son Casemiro, Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo.

En primer lugar, Mainoo no es ese tipo de jugador y preferiría ser utilizado como competencia para Fernandes en esa posición o incluso más adelante. Casemiro es demostrablemente demasiado allá de lo mejor para hacer ese rol Semana en la semana en la Premier League.

Ocasionalmente se destacó en la Europa League la temporada pasada, pero si United quiere avanzar, probablemente sea sin el brasileño en su equipo. El jurado todavía está en Ugarte y existe la sensación de que podría desempeñar ese papel que desempeñó anteriormente bajo amorim, pero incluso si este es el caso, necesita competencia.

Carlos Baleba de Step Lidon de Brighton, quien es considerado uno de los mejores de la Premier League en esa posición. El problema es que las gaviotas están desesperadas por sostener al camerunés, incluso si se afirma que el jugador de 21 años no fue completamente eliminado por la idea de mudarse a United.

El centrocampista deportivo Morten Hjulmand está vinculado a un movimiento de verano al Manchester United (Imagen: Diogo Cardoso/Getty Images)

Una alternativa potencialmente podría ser Morten Hjulmand, quien jugó ese papel más recientemente para Amorim en Sporting. En realidad, podría ser la opción más probable para United.

La siguiente en la lista de deseos es la posición de centro-paso. Sí, sabemos que United acaba de fortalecerse allí, pero nos tolera.

Rasmus Hojlund parece ser expulsado del club contra sus propios deseos ahora que Sesko ha llegado. Si este es el caso, United se quedaría con Joshua Zirkzee y Chido Obi como la cobertura realista para el esloveno.

Zirkzee juega demostrablemente mejor en el no más profundo. 10 rollo, entonces solo Obi es un centro-avance reconocido y, en realidad, imaginamos que Amorim preferiría que continúe su desarrollo en el sistema juvenil. La adición de Spits de respaldo probablemente sería una opción barata, considerando cuánto se ha emitido hasta ahora.

Este fin de semana se informó que Dominic Calvert-Lewin despidió a su agente en un intento de negociar un traslado a Old Trafford, para que pudiera ser una opción. Jamie Vardy sobre un acuerdo a corto plazo también puede verse como una alternativa.

Ex delantero del Everton Dominic Calvert-Lewin (Imagen: Getty Images)

Finalmente, y fuertemente marcado en la categoría ‘agradable para tener’ es un nuevo guardián. No hay un gran presupuesto para uno, pero los Rojos estarían buscando un nuevo tapón de tiro si Altay Bayindir se iría.

Gianluigi Donnarumma está fuertemente conectado con United y parece pretendido que ahora se irá, PSG ha firmado un reemplazo para él. Se supone que el club francés debe esperar que United le ofrezca, pero quizás un préstamo es el escenario más probable.

Si ese fuera el caso, los Rojos Donnarumma podrían firmar para una asignación nominal de buena voluntad en el verano, ya que su contrato expira en 2026. Si esa compañía fuera concluido, United podría declarar definitivamente que tenían una buena ventana de transferencia.

