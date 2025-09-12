La línea de tiempo de transferencia de Manchester United se establece como Ruben Amorim toma la decisión de enero

La ventana de transferencia de verano del Manchester United puede haber terminado, pero trabajando para enero y luego eso ya ha comenzado

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

Según los informes, el Manchester United ha decidido no concentrarse en un nuevo centro de back hasta el verano de 2026, porque los planes ya están comenzando a tomar forma para la ventana de transferencia de enero.

La defensa del United permaneció relativamente intacta en la ventana. Diego Leon llegó de Paraguay, pero esa transferencia se completó efectivamente en enero.

Ayden Heaven y Patrick Dorgu ya fueron comprados ese mes y la sensación de este verano fue que el ataque fue la prioridad. Según TeamTalk, llevará 18 meses desde la llegada del cielo que United profundizará nuevamente en el mercado defensivo.

El informe afirma que United no tiene prisa por agregar un centro-respaldo a su equipo. En cambio, la prioridad para enero es firmar un centrocampista central.

Las noticias de la tarde de Manchester Este verano informó que el Carlos Baleba de Brighton y Hove Albion en la lista de Reds Wanted, mientras que TeamTalk agrega que Elliot Anderson Van Nottingham Forest, recién salido de la parte trasera de un campamento positivo de Inglaterra, también podría estar en el radar de United. Aunque esto se considera unido para los cercanos, esto, por supuesto, puede cambiar.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Al comienzo del verano, United insistió en que no agregarían un nuevo guardián a su equipo. Pero después de una mala actuación en Grimsby Town en la Copa Carabao, Andre Onana fue prestada del club turco Trabzonspor, mientras que el departamento de portero en Old Trafford fue reforzado por Senne Lammens de Royal Amberes.

El Manchester Evening News Entiende que el vestuario del United se alivia al ver a Onana unirse a Trabzonspor esta semana. Se supone que había preocupaciones sobre la dinámica del equipo si cuatro guardianes se habían quedado en el edificio a la más temprana.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.