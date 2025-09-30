La leyenda del Manchester United enfatiza la mayor atención con Ruben Amorim esta temporada

Man Utd sufrió una derrota por 3-1 contra Brentford en la Premier League el fin de semana pasado y la investigación comenzó.

Se le preguntó a Yorke sobre Amorim. (Imagen: Optus Sport)

Dwight Yorke ha criticado al Manchester United debido a su falta de consistencia con Ruben Amorim a la cabeza.

United regresó de la ruptura internacional de septiembre para perder contra el Manchester City, pero los jugadores respondieron obteniendo una victoria animada contra Chelsea el siguiente fin de semana.

Amorim esperaba la primera vez desde la llegada a Old Trafford contra los partidos de competencia consecutivos de Brentford. Los corredores de apuestas hicieron los favoritos para reclamar tres puntos en el estadio de la comunidad GTech, pero las abejas tuvieron la ventaja de dos goles en 20 minutos y envolvieron la victoria con una victoria por 3-1.

La investigación comenzó y el futuro de Amorim domina los titulares nuevamente. Desde su nombramiento en noviembre, el entrenador en jefe de United ha ganado 34 puntos de un posible 99 en la máxima categoría.

En una entrevista con The National, se le preguntó a Yorke sobre el terrible comienzo de United de la campaña y dijo: «[Amorim] Ha estado allí durante casi un año, esperas que las cosas avancen lentamente. Pero parece que vamos un paso adelante y dos pasos atrás. No hay consistencia allí.

«Y creo que todo nos está rascando en este momento. Donde estamos como un club de fútbol no es donde lo esperamos. Es una etapa muy difícil para nosotros. Pensamos después del Sir Alex [Ferguson] ERA pasaremos por una fase, pero no esperamos que fuera tanto tiempo. «

Yorke continuó: «Los jugadores que han traído son ciertamente mejores jugadores de lo que ya teníamos. Por lo tanto, eso probablemente siempre mejorará el equipo, pero no lo hemos visto.

«Esperamos que el comienzo mejore un poco y ahora parecemos volver a donde completamos la temporada pasada cuando pensamos que progresaríamos este año. Y eso es una preocupación.

«Creo que actualmente estamos luchando por la consistencia, viendo un patrón de juego o algo con lo que podamos relacionarnos. No estamos alentados, podemos ser alentados durante una semana. Damos un paso adelante y dos pasos atrás.

«La inconsistencia no es saber qué esperar. Realmente no sabes cómo identificar qué es United, o no sabes qué aparecerá United. Y creo que esa es una parte frustrante.

«Si las personas ven algo un poco más consistente y ven un cierto estilo de juego, puedes lidiar con él un poco. Pero en este momento no sabemos qué está pasando. Y es un reloj difícil».

Se salvó la sentencia de Bruno Fernandes en el minuto 75 contra Brentford. Yorke dijo sobre el patrón: «Un capitán es más que solo su lado de juego. Él es el que dirige al equipo, es un talismán.

«Él es el que parece recolectar a todos en el equipo y si notas que tu capitán lo está luchando, esta temporada en particular … ha sido excelente, creo, en los últimos tres años, donde realmente trajo todo y realmente nos ha traído donde estamos.

«Pero en realidad, cuando tu capitán también esté luchando, será un doble golpe».

