La leyenda del Man United, Ryan Giggs, envía importantes consejos de transferencia para Kobbie Mainoo

El Manchester United se está preparando para hacer acercamientos a Kobbie Mainoo en la ventana de transferencia de enero, y el mediocampista aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada.

Se especula sobre el futuro de Kobbie Mainoo. (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Ryan Giggs ha instado a Kobbie Mainoo a quedarse en el Manchester United a pesar de que Alan Shearer y Nicky Butt sugirieron que el joven debería buscar otro lugar para jugar regularmente. Mainoo aún no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada y ha disputado 11 apariciones como suplente bajo la dirección del entrenador Ruben Amorim.

En el empate 4-4 en casa del lunes contra el Bournemouth, Mainoo salió del banquillo y fue recibido calurosamente por el público de Old Trafford. Su falta de tiempo de juego regular ha llevado a una creciente especulación sobre su futuro, y la ventana de transferencia de enero se abrirá el próximo mes.

Chelsea, West Ham y Napoli se encuentran entre los clubes que han expresado interés en fichar a Mainoo en las últimas semanas, aunque los informes sugieren que el United no tiene intención de dejar que el mediocampista abandone Old Trafford a pesar de las especulaciones de enero.

Mientras tanto, Giggs cree que el joven de 20 años debe tener paciencia y aprovechar las oportunidades cuando las tenga. “Veo dónde están los chicos [Scholes and Butt] viene», dijo el ícono de los Rojos al sitio de comparación de apuestas BetSelect.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

«Como futbolista quieres jugar. Pero sería más paciente porque sólo tiene 20 años y es difícil jugar en el centro del campo para el Man United. Es como un delantero. No se ven muchos delanteros realmente jóvenes jugando para el Man United porque es difícil. Todos pensamos que debería tener más minutos, pero tiene que ser paciente».

Giggs continuó: «Todavía es joven, todavía está aprendiendo el juego. Y si tiene la oportunidad, tiene que aprovecharla. Así que me gustaría que se quedara».

Mientras tanto, Shearer ha explicado anteriormente por qué podría ser lo mejor para Mainoo dejar el United y por qué una transferencia también podría beneficiar a los Rojos. «Está claro que el entrenador no tiene ningún interés en Kobbie Mainoo», dijo el ícono del Newcastle United.

Kobbie Mainoo en acción contra Bournemouth (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

«Porque si no puedes entrar en un equipo cuando realmente está pasando apuros, entonces hay un problema. Y creo que desde fuera parece que un movimiento sería mejor para todas las partes».

“Esta no es la primera vez que vemos a jugadores del Manchester United no encajar con lo que quiere el entrenador.

«Y no ha tenido miedo de perderlos, de prestarlos o de venderlos. Y parece que así será para él. No lo sé, no estoy en el club, no sé cuál es su actitud».

«Pero creo que desde una perspectiva externa sería mejor para ambas partes si pudiera jugar al fútbol en enero y más allá. Ya sea cedido o con un contrato permanente, tendremos que esperar y ver».

«Pero está claro que si no juegas, tienes que mirar la situación y salir de ella».

Butt, que comparte la misma opinión, dijo: «Para su carrera futbolística tiene que dejar el Manchester United. Ha perdido 18 meses de desarrollo».

«Espero que se vaya al extranjero porque sería embarazoso si se fuera al Chelsea, donde podrían atraparlo. Están formando un equipo muy joven».