La leyenda del Man United, Cristiano Ronaldo, hace un gran anuncio después de retirarse

Cristiano Ronaldo ha anunciado una inversión en MMA, apenas unas semanas después de confirmar que la Copa del Mundo del próximo año será la última para Portugal.

El gran Cristiano Ronaldo del Manchester United ha anunciado una impactante inversión en MMA. (Imagen: Tim Clayton, Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha dado un paso sorprendente hacia los deportes de combate al convertirse en accionista de Way of Warrior FC (WOW).

La empresa española promueve eventos de Artes Marciales Mixtas (MMA). La decisión hará que Ronaldo forme equipo con la estrella del peso ligero Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, en la junta directiva de la compañía.

El anuncio se produce tras los comentarios del jugador de 40 años sobre la Copa del Mundo del próximo verano en Norteamérica.

hablando con

«WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a mejorar el deporte e inspirar a la próxima generación».

Topuria también compartió su opinión sobre la asociación: “La incorporación de Cristiano Ronaldo al WOW FC es un momento poderoso para el deporte”, dijo.

«Él representa los más altos estándares de profesionalismo, trabajo duro y excelencia global. Juntos llevaremos las MMA a nuevas alturas e inspiraremos a los atletas y fanáticos de todo el mundo a creer que todo es posible».

Ronaldo juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita después de firmar un nuevo contrato de dos años con el club en junio, por lo que permanecerá hasta los 42 años.

La leyenda portuguesa también se está preparando para jugar con su país en la Copa Mundial del próximo verano en Norteamérica, lo que marcará su sexta aparición en un torneo.

Cristiano Ronaldo en acción para el Al-Nassr saudita. (Imagen: Abdullah Ahmed, Getty Images)

Sin embargo, Ronaldo ha reconocido que esto dejará su huella definitiva en el escenario más importante del fútbol. En su intervención en la Cumbre del Turismo en Riad a principios de este mes, Cristiano Ronaldo confirmó que la Copa del Mundo de 2026 será la última.

“Ciertamente, sí”, dijo. «Estoy cumpliendo 41 años y creo [this] «Será el momento en la gran liga».

Durante una entrevista anterior, Ronaldo insinuó una jubilación anticipada, pero aclaró esos comentarios. «Seamos honestos, cuando quiero decir, pronto probablemente estaré compitiendo uno o dos años más», explicó.

Los negocios de Ronaldo se extienden más allá del fútbol, ​​con inversiones en MMA, hoteles y gimnasios en Portugal.

El ex jugador del United también es el rostro de la marca de estilo de vida CR7 y tiene un contrato vitalicio con el gigante de la ropa deportiva Nike, valorado supuestamente en mil millones de dólares (760 millones de libras esterlinas).