La leyenda de Man United, Rio Ferdinand, abre nuevos planes de rol y carrera después de la salida deportiva de TNT

El ex defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, comienza una nueva compañía en Football Media después de terminar su hechizo de 10 años como experto en televisión

Leyenda Rio Ferdinand del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

La leyenda Rio Ferdinand del Manchester United describió sus futuros planes de carrera después de dejar su papel en TNT Sports al final de la temporada pasada.

Desde que mencionó el tiempo como profesional en su carrera, de la cual ha ganado la Premier League seis veces en Old Trafford durante 12 años y la Liga de Campeones una vez como parte del equipo de Sir Alex Ferguson, Ferdinand ha sido una luminaria regular en los fanáticos de las pantallas de televisión como experto.

Principalmente hizo esto para TNT-Sport, anteriormente conocido como BT Sport, pero el ex defensor llamó a la emisora al final de la campaña 2024/25, 10 años después, donde todo comenzó.

Sin embargo, la leyenda del United no se aleja de los medios, mientras se concentra para concentrarse en construir su propia compañía, Rio presenta. En una aparición en TalkSport, pudo profundizar en cómo era en los meses de verano, con el ex defensor viajando por los Estados Unidos en un 4×4 de granadier INEOS junto al ex compañero de equipo alternativo Wayne Rooney.

Ferdinand también abrió su emoción para que la compañía se elevara cuando comienza la nueva temporada de fútbol. Cuando se le preguntó qué hizo recientemente, Ferdinand respondió: «Volando en todo el mundo, muchos jugadores de fútbol y conociendo a muchos fanáticos.

«Fue genial, honesto contigo. Estoy inmerso en los medios de comunicación como tú, claramente un formato diferente, TNT, ahora lo he dejado un poco y presento mi propia compañía de medios, Río, y solo lo tomo en todo el mundo.

«Lo sabes mucho mejor que yo, es un juego global y estuve en Nueva York la semana pasada, Chicago con Man United Team en Tour y es como la fanfarria que es ridícula. Mucho más que cuando solía ir como jugador. Puedes ver el juego».

Sobre lo que está por venir, Ferdinand continuó: «Voy a hacerlo durante toda la temporada, solo daré la vuelta al mundo, ir a muchos clubes diferentes, conocer jugadores y entrevistas.

«Muchas cosas en la tubería que sale, Harry Maguire Entrevista, [Wayne] Entrevista de Rooney. ¡No puedo esperar! «

Y al dejar medios de empleo temporales, la leyenda del United continuó: «Las limitaciones han desaparecido.

«Puedes ser un poco más bolshy.

«Hablas con jugadores, gerentes, personas que dirigen clubes de fútbol, la operación interna de un club de fútbol, que son tan auténticos y tienen esa capacidad de moverse un poco más libremente. Se muestra cuando lo haces».

