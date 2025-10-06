La lesión de Rodri más nueva como un hombre de la ciudad de Man da una esperanza de acondicionamiento físico, ya que tres estrellas regresarán para regresar

Noticias de lesiones en el Manchester City después de que Rodri fuera aplicado en la primera mitad de la victoria de la Premier League en Brentford

Rodri fue forzado durante el partido de la Premier League de Manchester City contra Brentford

Manchester City perdió al mediocampista Rodri por una lesión en los isquiotibiales en la primera mitad de la victoria de la Premier League 1-0 en Brentford el domingo por la noche.

El mediocampista, que sintió el camino de regreso a plena forma y estado físico después de una grave lesión en la rodilla que lo excluyó la mayor parte de la temporada pasada, fue reemplazado en el primer cuarto.

Pero el jugador de 29 años proporcionó una actualización positiva después del juego y con Rayan Cherki de vuelta en el sofá en Brentford después de su propia lesión, y tres estrellas más que se remontan al descanso internacional, hay una foto más positiva en Etihad. Aquí está la última lesión.

Vara

Lesión: Tendón de la corva

El mediocampista comenzó en Brentford, pero fue forzado en 20 minutos con una lesión en los isquiotibiales. Se perderá los próximos partidos de España, pero habló positivamente después del juego sobre sus perspectivas para estar en forma para aparecer cuando City regresa a la acción después del descanso internacional.

«Me sentí un poco en el isquiotibial, pero parece que no es tanto», dijo. «Lo bueno es el descanso (internacional), por lo que en este sentido será aún mejor recuperarse y espero poder estar en el próximo juego».

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

El internacional de Uzbekistán había hecho el lado correcto de su propio lugar en las últimas semanas con tres aperturas consecutivas en esa posición. Pero fue forzado durante el resto en el sorteo con el Arsenal y probablemente no regresará para el descanso internacional.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Omar Marmoush

Lesión: Rodilla

Marmoush sufrió una lesión en el cuarto minuto del sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso en septiembre, trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.

Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. Desde entonces, City ha confirmado que el jugador de 26 años saldrá durante unas semanas y, aunque tenían la esperanza de poder regresar antes del descanso internacional, es comprensible que se centre en la competencia del Everton cuando la Premier League regrese de uniudómetro de dos semanas.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea a principios de este mes.

No se espera que el argelino regrese a la capacitación lo antes posible hasta el final de las vacaciones internacionales de octubre. Eso posiblemente podría ponerlo en el marco para enfrentar a Everton mientras busca un regreso a la acción el próximo mes.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre