La lesión de Rodri es la última mientras Pep Guardiola ofrece una actualización en medio de la preocupación del mediocampo del Manchester City

Última lesión del Manchester City y fechas de regreso antes del choque de la Premier League con el Liverpool

Rodri no participó en el Manchester City ante el Borussia Dortmund

El Manchester City continuó su buena forma en la Liga de Campeones con una victoria por 4-1 sobre el Borussia Dortmund el miércoles por la noche.

Phil Foden anotó un gol, mientras que Erling Haaland y el suplente Rayan Cherki también anotaron para llevar al City al cuarto lugar en la Fase de Liga. Los Blues ahora centran su atención en el gran choque de la Premier League contra el Liverpool el domingo.

Pep Guardiola no pudo convocar al centrocampista Rodri para la victoria entre semana y queda por ver si el español estará en condiciones de jugar contra los hombres de Arne Slot. Mateo Kovacic seguramente estará ausente ya que el City sufre lesiones en el centro del mediocampo, donde Nico González ha llenado el hueco.

Aquí tenéis la última lesión del Etihad.

Rodri

Lesión: Elegibilidad

La temporada intermitente del centrocampista continuó después de quedar fuera de la convocatoria para la victoria de la Liga de Campeones sobre el Borussia Dortmund.

El internacional español había regresado a la acción como suplente tardío contra el Bournemouth después de estar fuera de juego durante varias semanas por una lesión en el tendón de la corva sufrida en Brentford.

Pero el jugador de 29 años no pudo jugar contra el Dortmund y aún está por ver cuándo podrá encadenar una serie de titularidades.

Guardiola habló antes del partido contra el equipo de la Bundesliga sobre la ausencia de Rodri: “No se siente perfecto, por eso no corremos ningún riesgo.

«Está regresando… este pequeño, pequeño revés me hace darme cuenta de todo, que necesitamos un poco más de tiempo para sentirnos bien y jugar al fútbol. No importa si juega bien o mal. Sabemos que lo está haciendo bien y no estará fuera por un tiempo».

Posible fecha de regreso: Liverpool (H) 9 de noviembre

Mateo Kovacic

Lesión: Soltero

El centrocampista croata aún no ha sido titular en ningún partido con los Blues esta temporada después de someterse a una cirugía del tendón de Aquiles en verano. Se recuperó y ocupó su lugar en la plantilla de la jornada contra el Burnley en septiembre, pero sus únicos minutos en el club los tuvo desde el banquillo contra el Everton y el Villarreal. Fue titular con Croacia contra Gibraltar durante el parón internacional y jugó poco más de una hora.

No participó en un partido marcado por su primera titularidad contra Swansea City y Pep Guardiola confirmó después de la victoria de la Premier League sobre Bournemouth que el jugador de 31 años estará fuera del equipo por un período prolongado.

«Estará fuera por un tiempo», dijo el técnico del City. «Todavía tiene un problema en el tobillo y todavía hay un poco de calcificación. Le esperaremos la última parte de la temporada».

Posible fecha de regreso: febrero 2026