La joven del Manchester United, Shea Lacey, responde tras el gol de Inglaterra: «Sigue así»

El talentoso joven del Manchester United, Shea Lacey, habló después de anotar para Inglaterra U20 durante el parón internacional.

Shea Lacey anotó para Inglaterra U20. (Imagen: 2025 La FA)

La joven del Manchester United, Shea Lacey, apunta a una convocatoria de Inglaterra Sub-21.

Lacey anotó su primer gol con Inglaterra sub-20 contra Japón el viernes por la noche. El joven ha tenido un desempeño excelente en los partidos de la United Academy esta temporada y ha llevado su forma al nivel internacional.

El joven de 18 años goza de gran prestigio en el United y en la cantera inglesa.

Lacey recibió su primera convocatoria U20 durante el parón internacional de octubre. Tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo de Inglaterra y esta semana entrenó con la selección sub-21 de Inglaterra.

El técnico de Three Lions U21, Lee Carsley, dijo que Lacey era un jugador «altamente valorado» por Inglaterra.

Después de su gol contra Japón, Lacey reflexionó sobre el desempeño del equipo y dijo que ahora apuntaba a una convocatoria permanente para la selección de Inglaterra U21 después de jugar para la selección U20.

“Estuvo bien”, dijo Lacey al periodista independiente Tom Jolley. «Pensé que era un buen partido. Japón tiene un buen equipo, pero aprovechamos nuestra oportunidad cuando la tuvimos. Perdimos al final, pero hay lecciones que aprender».

«Se podía ver que fueron muy técnicos y trabajaron duro. Pensé que defendimos bien y simplemente lo dejamos pasar al final.

«Es bueno jugar con jugadores nuevos e intentar encajar con ellos. Todos aquí son buenos jugadores, es Inglaterra, pero eso hace que todos jueguen juntos y se acostumbren unos a otros. Es la primera vez que jugamos juntos, pero puedes ver las habilidades que todos tienen».

Lacey añadió sobre entrenar con el grupo de edad U21: «Es bueno involucrarse con ellos. Algunos de los jugadores son jugadores de primer nivel que juegan en las ligas más importantes y juegan todas las semanas, así que fue bueno involucrarse con ellos, pero con suerte quieres conseguir una convocatoria permanente y seguir así».

En los últimos años, imágenes de Lacey jugando para la academia del United se han vuelto virales en las redes sociales, y dichos clips han sido vistos miles de veces.

Lacey nació en Merseyside y proviene de una familia de fanáticos del Liverpool, pero es partidario del United y creció idolatrando al ganador de múltiples Balones de Oro, Lionel Messi.

Jugó principalmente en la banda derecha, pero a los entrenadores de la academia les gusta desafiar a los jóvenes en diferentes posiciones en ataque y Lacey es un jugador versátil.

