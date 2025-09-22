La ira de Cristiano Ronaldo por el balón de o voces como el ícono de Man United mostró sus verdaderos colores

Cristiano Ronaldo retumbó sobre el Balón de Oro Voces

Cristiano Ronaldo ha anunciado sus sentimientos reales sobre el sistema de voz del Balón de Oro (Imagen: Stuart Franklin – FIFA/FIFA a través de Getty Images)

Cristiano Ronaldo ha alcanzado previamente el sistema de voz de globo d’Or y afirma que tanto él como Vinicius Junior han sido apuñalados por el prestigioso premio que va a las personas equivocadas.

En 2024, Rodri Van Manchester City recibió el honor y Vini Jr. La estrella del Real Madrid ganó la Liga de Campeones, La Liga y la Super Copa española en esa campaña. Para comparación: Rodri reclamó la Supercopa de la Premier League, Club World y la Supercopa de la UEFA. También trajo al brasileño internacionalmente cuando también aseguró el campeonato europeo con España.

Hubo muchos argumentos para que Vini Jr ganara el globo de Oro, incluso del ícono del ex manchester United y la estrella de Madrid Ronaldo, quien cree que él y el extremo comparten los mismos sentimientos cuando se trata de tratar injustamente en el estado de ánimo.

En ese momento con La Sexta, el ganador de los cinco tiempos dijo: «No hay credibilidad, Vinicius debería ser el ganador del globo de o. A menudo lo sentí y me sentí enojado. Después de un tiempo entendí que estas son batallas que no puedes ganar».

Ronaldo probablemente se refiere a Lionel Messi, propietario del récord de la mayoría de los trofeos de globo de ors con ocho, tres más que Ronaldo. El dúo icónico luchó por el premio durante dos décadas y Messi ganó un cuatro consecutivos sin precedentes de 2009 a 2012.

El atacante portugués derrotó a Messi a su primer globo de OR y lo ganó en 2008 mientras jugaba en Manchester con Sir Alex Ferguson. Luego llegó la primicia de los cuatro en la fila del argentino, antes de que Ronaldo ganara en 2013, 2014, 2016 y 2017.

Cristiano Ronaldo ganó su primer globo de Oro en Manchester United (Imagen: Andrew Yates/AFP a través de Getty Images)

Messi ganó otros cuatro globos de 2015, 2019, 2021 y 2023, después de su histórica victoria de la Copa Mundial, lo consolidó como la estrella más exitosa a los ojos del sistema de votación en las últimas dos décadas.

Ronaldo ha demostrado su aversión al sistema de votación del premio en el pasado, e incluso le dijo a Piers Morgan que tendría que cerrar su carrera con más Ballon d’Ors que Messi. En 2019 dijo: «Messi está en la historia del fútbol.

«Pero creo que debería tener seis, siete u ocho para estar por encima de él».

Lionel Messi ha subido por encima de Ronaldo en términos de Ballon d’Or gana (Imagen: Stuart Franklin – FIFA/FIFA a través de Getty Images)

Pensando en su relación con el argentino, agregó el jugador de NU-40: «Mi relación con él es que no somos amigos, pero hemos compartido esta fase durante 15 años. Sé que me ha empujado a ser un mejor jugador y lo empujé a convertirse en un mejor jugador».

Ronaldo y Messi no son contrarios al globo de este año.

Ousmane Dembele de Paris Saint-Germain y Lamine Yamal de Barcelona se consideran los favoritos para el Premio de Hombres 2025, y parece que las décadas de dominio de Messi y Ronaldo en el premio parecen más allá.

Con 13 globos combinados entre el dúo, parece que los propios sentimientos de Ronaldo frente a la ceremonia dejó un legado que se discutirá durante años.

