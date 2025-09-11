La inversión fallida de Gary Neville también recibió un gran éxito en el valor neto con Roy Keane también influyó

Gary Neville se quedó después de perder una cantidad considerable en una inversión fallida, mientras que el ex compañero de equipo del Manchester United, Roy Keane, también admitió que ha perdido en el pasado

Roy Keane y Gary Neville han levantado la tapa de sus experiencias con inversiones que salieron mal (Imagen: Glyn Kirk, AFP a través de Getty Images)

Gary Neville ha anunciado cómo sufrió pérdidas financieras sustanciales después de una desastrosa inversión de pensiones. El ex colega del Manchester United Roy Keane ofreció su simpatía al admitir sus propios errores financieros durante su carrera de juego.

Las revelaciones surgieron después de un reciente documental de la BBC ‘La vergüenza financiera del fútbol: la historia del V11’. El programa explicó cómo una colección de ex futbolistas que llegaron a la fama en los años noventa y 2000, incluidos Danny Murphy, Brian Deane y Rod Wallace, creían que habían sido víctimas de la explotación financiera después de invertir con Kingsbridge Asset Management.

Después de la transmisión, Neville compartió su propia historia sobre trampa después de que la recomendación de un compañero de equipo lo llevó a un camino equivocado. Keane, de 54 años, ahora ha aconsejado a los jugadores de fútbol actuales que «obtengan un buen contador» que administre sus finanzas en lugar de poner una confianza excesiva en alguien con su propia agenda.

«Pude resistirlo, pero de un jugador me aconsejó invertir en una pensión y trasladar mi pensión de PFA a esta otra pensión», explicó Neville sobre el podcast Stick to Football (a través del Spiegel). ‘Porque estaba frustrado por la pensión de PFA, porque está atrapado allí [and] No hizo nada.

«Era bastante emprendedor [and] Pensé: «Está bien, ¿hay otra pensión a la que pueda ir?» Entonces este jugador vino a mí y dijo invertir en esta pensión. No lo tengo como jugador, un jugador en el que realmente confiaba. Puse mi dinero en esta pensión, donde realmente podría invertir en bienes raíces comerciales, [which] significa que al menos puede ver una ventaja.

«Todo el asunto – [this was] Hace unos 10 años, encerrado hasta el día de hoy. Así que tengo tres características que ni siquiera puedo tocar, no puedo entrar, no puedo obtener dinero. He perdido todo el dinero en él. «

Neville reveló que ató dinero en tres propiedades a las que no tiene acceso (Imagen: youtube/la superposición)

En 2022 resultó que las leyendas del United Wayne Rooney y Rio Ferdinand pertenecían a un grupo de futbolistas que perdieron £ 25 millones después de las inversiones con Kingsbridge. Acusaciones contra la compañía dirigida por David McKee y Kevin McMenamin, quienes niegan una mala conducta, se extienden unos años antes.

Cuando la leyenda del Arsenal Ian Wright presiona más información sobre más información, Neville aclaró que los gerentes mantienen el control de los fondos bloqueados en las propiedades que es copropietario. Keane expresó su simpatía por aquellos que habían sufrido pérdidas.

«Creo que todos tendremos historias», dijo el irlandés. «Entré en una o dos cosas [and] Mucho perdido, mucho dinero. De nuevo, gente en la que confías. Es por eso que vuelvo a hacerlo, cada joven deportista, ¡obtenga un buen contador! «

El ícono del colega Old Trafford Keane se ha puesto vivo con la condición de Neville (Imagen: quédate con el fútbol)

Liverpool -icon Jamie Carragher compartió puntos de vista similares y participó en la discusión al sugerir que también había experimentado pérdidas antes. Sin embargo, aconsejó que los atletas deberían concentrarse en su experiencia en lugar de llevar a áreas fuera de su conocimiento.

Neville, sin embargo, ha tenido su considerable parte del éxito del campo. El antiguo backgland Inglaterra, que vale decenas de millones, es copropietario de dos hoteles de Manchester, la bolsa de valores y el fútbol de hoteles, y también dirige su propia compañía de producción.

En 2024, la visión comercial de Neville fue reconocido cuando apareció como un dragón invitado en varios episodios de Dragons ‘Den. Mientras tanto, la ética de trabajo de Keane parece haber influido en su familia después de que una de sus hijas, Caragh, haya lanzado su propia marca de superalimentos después de su diagnóstico de lupus.