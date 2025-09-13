Manchester City -Guestheer Manchester United en la Premier League este fin de semana. En su lugar, dos entrantes del Derby anterior se enfrentarán entre sí en Turquía.

Ederson y Andre Onana se enfrentarán en Turquía este fin de semana en Turquía en lugar de Manchester

Alrededor de las 6 pm del domingo por la noche, la mayor parte de la charla de fútbol se centrará en la fase final del Derby de Manchester.

City vs United sigue siendo una gran armadura de la Premier League y la caída de la competencia será considerable, independientemente de quién llegue a la cima.

Pero mientras los jugadores abandonan el campo en el estadio Etihad, habrá una pieza del Derby de Manchester que juega a más de 2,000 millas de distancia.

Estambul será el escenario de dos debut que atraerá la atención de los fanáticos de United y City.

Fenerbahce vs Trabzonspor puede no ser los primeros fanáticos del fútbol en este país, pero la colisión de este fin de semana en el súper ligh turco recibirá una atención adicional debido al probable debut de los guardianes Ederson y Andre Onana.

Ambos salieron de Manchester este mes con Ederson, quien firmó para Fenerbahce para un acuerdo permanente y Onana acordó un cambio de préstamo a Trabzonspor. Ruben Amorim arrojó a este último, mientras que la brillante carrera de Ederson de la ciudad de Ederson puede haber terminado un año antes de lo que la mayoría predijo con James Trafford y Gianluigi Donnarumma ahora in situ en el Etihad.

Es el amanecer de una nueva era para Ederson y Onana, y ambos esperarán un comienzo ganador y un debut impecable.

El tiempo de Onana en Old Trafford se caracteriza por sorprendentes errores, mientras que Nierson quiere llegar al suelo para manejar un equipo que espera desafiar el título.

La pareja estaba en contra de Manchester Derbies: Stefan Ortega comenzó cinco veces para la ciudad en la final de la Copa FA que ganó United. El más reciente fue el Stalemate de abril en Old Trafford, y usted tuvo muchas posibilidades de que ambos estuvieran fuera de escena solo cinco meses después.

En un día en el que su fidelidad de Manchester se reúne en el Etihad, Ederson y Onana se elevarán nuevamente uno contra el otro.