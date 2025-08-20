La intriga de transferencia de Rodrygo crece después de la decisión del Real Madrid y Xabi Alonso comenta mientras Man City está esperando

Manchester City Transfer News A medida que la especulación continúa en torno al futuro de la estrella del Real Madrid Rodrygo

Rodrygo del Real Madrid.

La estrella del Real Madrid, Rodrygo, se quedó en el sofá cuando el equipo español abrió su temporada de La Liga el martes por la noche, lo que alentó una nueva especulación sobre su futuro.

La estrella brasileña aparentemente se cayó de la gracia entre el nuevo entrenador de Madrid, Xabi Alonso, y el ex jóongo de Manchester City Brahim Díaz fue preferido en la victoria por 1-0 sobre Osasuna.

Rodrygo se ha asociado con un traslado a la ciudad cuando los Blues Savinho venden, que ha atraído el interés de Tottenham. Esa transferencia está algo atrapada en medio de los informes de que la jerarquía de la ciudad bloqueó cada salida para el jugador de 21 años, que solo llegó a Etihad hace un año.

Pero habrá 10 días de la ventana de transferencia con turnos y casi seguros, y con la ciudad que Tottenham recibe en la Premier League este fin de semana, era poco probable que hubiera un movimiento para ese partido.

Para Rodrygo, que podría costar más de £ 85 millones, el futuro sigue siendo incierto. City es admiradores a largo plazo de un jugador que constantemente ha sido una espina de su lado en las reuniones de la Liga de Campeones entre los dos clubes, mientras que el Arsenal también es un interés.

Por su parte, se entiende que el joven de 24 años no pidió dejar a Madrid, mientras que Alonso volvió a confirmar su deseo de mantener al brasileño después de la victoria del martes.

Él dijo: «Estas son decisiones de partidos. Como fue la competencia, necesitamos un perfil diferente. No ha habido decisiones para el futuro.

«No hay nada malo. El club de la Copa Mundial fue un contexto diferente debido a la competencia que era. Hoy es solo un juego, podemos dejar atrás el resto.

«Lo que cuenta es esta temporada y, por supuesto, cuento con Rodrygo. Es solo un juego, no tenemos que leer demasiado en el futuro.

«Si obtiene esos minutos en tres meses, puedo responderle con más certeza. Hoy fueron solo las circunstancias del juego y mis decisiones».

Tercera camisa 2025/26 de Man City Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 85 Fanáticos Consigue la camisa aquí Man City ha lanzado su nueva tercera camisa para la temporada 2025/26.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.