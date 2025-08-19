Jack Grealishe pudo hacer su debut en el Everton contra Leeds United en la Premier League esta noche

Jack Grealisk posa para una foto durante su primera visita al estadio Hill Dickinson. Foto de Tony Mcardle/Everton FC

Cuando Jack Grealishe resultó ser la sesión de entrenamiento abierta de Manchester City a principios de este mes, fue recibido con un rugido entre el más fuerte del día.

En los últimos meses, el jugador de 29 años apenas había pateado una pelota con ira por el club-was del equipo de la Copa Mundial del club y fue dejado en el sofá en la final de la Copa FA con la ciudad que perseguía el juego.

Sin embargo, esos seguidores en el estadio Joie estaban igual de felices de ver a Grealisk cuando eran casi todos.

El extremo desempeñó un papel crucial en la alta temporada ganadora y esa contribución no será olvidada por los fanáticos del Blues.

Será azul esta noche cuando concluya el fin de semana de apertura de la Premier League. Grealish se unió a Everton la semana pasada, con los Toffees la opción de comprar el inglés inglés por £ 50 millones en el verano.

Su llegada a Merseyside se ha anunciado como el Stardust que el club necesitaba antes de su nueva campaña y su primera en su nuevo sitio.

Grealisk se sintió atraído por la posibilidad de mudarse a Everton hace aproximadamente un mes y estaba más que feliz de ayudar a facilitar el cambio.

Sus acciones habían caído dramáticamente bajo Pep Guardiola y el gerente que, según el propio reconocimiento de Grealish, había hecho tanto por él en los últimos años, aparentemente lo había dejado de lado.

Moyes y Everton sienten una oportunidad.

«Creo que todos vemos que hay un Jack Grealishe que jugó para Aston Villa, hay alguien que jugó para Manchester City, uno que hemos visto para Inglaterra y en la línea allí juega para quizás el mejor gerente del mundo», dijo el jefe del Everton.

Grealisk estará decidido a probar incorrectamente los escépticos, encontrar su forma y fluidez e intentar dirigirse al equipo de la Copa Mundial de Inglaterra.

Su debut en un partido del lunes por la noche con Leeds United podría ser la abrumadora historia del partido.

Los seguidores de Everton querrán ver la mejor versión de Grealisk. Eso también se aplica a la ciudad.