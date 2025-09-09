Andre Onana dejará el Manchester United en préstamo para convertirse en miembro de Trabzonspor

Jelle Ten Rouwelaar, Andre Onana, Altay Bayindir durante un primer equipo de entrenamiento en el Manchester United en Carrington en octubre de 2024

Andre Onana ha sufrido en Manchester durante dos años.

El portero se prestará a Trabzonspor antes de que la ventana de transferencia turca se cierre el viernes, y es difícil presentarle un escenario en el que regrese al Manchester United como la primera opción.

Altay Bayindir prefirió este período y Senne Lammens se unió la semana pasada para agregar más competencia. Onana ha sido el hombre de otoño.

Ingresó más de £ 40 millones después del papel principal para el Inter de Milán durante su carrera a la final de la Liga de Campeones 2023 y, a pesar de algunos momentos claros, se recordará más a los errores que a la consistencia.

Sin embargo, hubo un período en el que Onana parecía haber descubierto la calma y la calma que se necesitaba. El internacional de Camerún disfrutó de un mal comienzo en su carrera en el United, pero terminó esa primera temporada con la medalla de un ganador de la Copa FA.

Cuando Ruben reemplazó a Erik Ten Hag, Onana podría disfrutar de su mejor y más estable período de su carrera de Old Trafford.

Salvó una penalización contra Southampton, hizo una doble salvación memorable contra Crystal Palace y repitió la actuación contra Fenerbahce en Europa.

Ese período también fue entonces Onana trabajó bajo la arquera Jelle Ten Rouwelaar en United.

El ex entrenador de Burnley llegó a Old Trafford en el verano de 2024 y formó una fuerte relación de trabajo con la vinculación de los guardianes. El holandés impresionó al veterano Tom Heaton con ejercicios innovadores en la gira de pretemporada por Estados Unidos, mientras que Onana lo describió como un «entrenador fantástico».

Diez funeral tuvo la tarea de ayudar a United a jugar de manera más efectiva desde atrás y también mejorar la toma de decisiones de los guardianes. Onana pareció prosperar.

El nombramiento de Amorim significaba que Ten Funeral Agent fue conmovido con el nuevo jefe que trajo a su propio personal. Sin embargo, Ruud Van Nistelrooy, que estaba al lado de diez luto en el personal de Old Trafford y luego trabajó con él durante su breve encantamiento como jefe interino de United, quedó impresionado. Lo llevó a Leicester City y fue exuberante con sus elogios del ex hombre del United.

«Trabajó con Onana en United y creo que estaba en la mejor forma de su vida en los meses que trabajó con Jelle», dijo Van Nistelrooy en enero.

«Es una adición fantástica al equipo. No solo mejora a los guardianes y está establecido, sino que los jugadores que rodean el arquero lo mejoran.

«Por supuesto, necesitas que todos participen en jugar y todo ese proceso en el que él es genial».

Diez funeral está ahora en Brighton y se convirtió en miembro de De Meeuwen en el verano. Para Onana, la segunda mitad de la temporada pasada no pudo aprovechar los niveles del primero y fue retirado para el último partido de la campaña contra Aston Villa. Su única actuación desde que fue en Grimsby en la derrota de la Copa Carabao y su carrera en el United está efectivamente pasando por alto.

Onana ha cometido muchos errores controvertidos, pero se ve obstaculizado por un equipo pobre para él y el cambio constante de entrenadores no puede haber ayudado.

La corta duración de la efectividad de los diez lujosos parecía poner lo mejor en el portero. Onana ahora representa un largo camino atrás.