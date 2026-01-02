La inesperada consecuencia para el Manchester United que podría tener para Rubén Amorim la salida de Enzo Maresca del Chelsea

Enzo Maresca y Chelsea se separaron el día de Año Nuevo, pero la decisión podría tener mayores consecuencias para el Manchester United

Ruben Amorim y Enzo Maresca se dieron la mano después de que el Manchester United derrotara al Chelsea a principios de esta temporada. (Imagen: Alex Livesey/Getty Images)

Han tardado poco más de doce horas, pero ya hemos visto nuestra primera salida como entrenador de la Premier League en 2026. La separación de Enzo Maresca y el Chelsea no fue ninguna sorpresa. Desde el empate contra el Bournemouth en Stamford Bridge el martes por la noche, las especulaciones sobre el futuro del italiano han ido en aumento.

Inicialmente se pensó que a Maresca se le daría hasta finales de enero para mejorar la forma del Chelsea, pero la decisión se aceleró hasta el punto de que se fue antes del primer partido del año de su equipo contra el Manchester City. Al final, fue un final decepcionante para Maresca, pero no es probable que le quite mucho el sueño.

El Chelsea le habrá concedido una importante indemnización y, al mismo tiempo, le habrá liberado de una de las relaciones más duras entre directivos y juntas directivas del fútbol europeo. Los Blues ahora pasarán a otro entrenador en jefe, al que le darán 18 meses o dos años antes de que sientan el ardiente deseo de irse.

Pero quizás las implicaciones más interesantes de esta decisión, especialmente para el Manchester United, tengan que ver con lo que le suceda ahora a Maresca. Como se mencionó, actuar en Stamford Bridge sigue siendo una tarea imposible, por lo que Maresca se irá con su reputación prácticamente intacta.

Llegó a la Conference League, que era lo mínimo que podía hacer, pero lo más impresionante fue el Mundial de Clubes. No sólo eso, ha conseguido llevar a un equipo que apenas había hecho una pretemporada hasta la quinta plaza de la Premier League tras quedar fuera de las conversaciones de la Champions hasta el año pasado.

Cuando se enumeran estos logros, uno empieza a preguntarse si esto aumenta la presión sobre Rubén Amorim. Maresca llegó al Chelsea cuatro meses antes de que Amorim se uniera al United y, si bien ese tiempo extra con sus jugadores en el verano fue una gran ventaja, las mejoras que ha logrado en el oeste de Londres son mayores que las que el técnico portugués ha logrado en el noroeste.

Se cree que el trabajo para Amorim fue más difícil que para Maresca, pero el italiano ha implementado su estilo más rápidamente. Ahora que está disponible, sería interesante conocer la opinión de Jason Wilcox.

El director deportivo del United trabajó con Maresca en el City cuando ambos estaban centrados en la cantera, por lo que la relación entre ambos sí existe. Sir Jim Ratcliffe también es conocido como un fanático del modelo que el City ha creado para sí mismo, razón por la cual Omar Berrada se unió a Wilcox en el United.

Si llega un punto en el que existe la sensación de que el United está luchando por mejorar tan rápido como sea necesario, cabe preguntarse si Amorim sigue siendo el hombre adecuado para el club. Es mucho más fácil mantener el trato cuando las alternativas son peores, pero cuando Maresca está disponible, cambiar de repente se convierte en una perspectiva más atractiva.

¿Significa esto que el puesto de Amorim está en peligro inmediato? No. Todavía hay mucha buena voluntad hacia el entrenador en jefe del United y actualmente no hay ninguna presión para que se vaya.

Pero ahora que hay una alternativa clara para el United, Amorim podría comenzar a sentir un poco más la presión mientras continúa su búsqueda para cambiar la suerte del club. Maresca también está dispuesto a trabajar bajo el modelo de entrenador en jefe, lo que también le resultará muy útil si el United busca contratarlo en el futuro.

Todo lo que Amorim puede hacer es seguir mostrando nuevas mejoras a medida que avanza la temporada si quiere asegurarse de que la disponibilidad de Maresca no sea un factor. Pero esta es sólo una presión más con la que tiene que lidiar el entrenador en jefe de los Rojos.