La ‘incertidumbre’ de Marcus Rashford en Barcelona cuando Ruben Amorim lo despide le da un salvavidas al Man United

La estrella del Manchester United, Marcus Rashford, está actualmente cedido en el Barcelona

Marcus Rashford está actualmente cedido en el Barcelona (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

El despido de Ruben Amorim por parte del Manchester United podría dejar la puerta entreabierta para el sensacional regreso de Marcus Rashford a Old Trafford. El internacional inglés se encuentra actualmente cedido en el Barcelona, ​​pero tiene contrato hasta 2028.

United decidió ceder a Rashford al Aston Villa en febrero del año pasado después de que perdiera el favor de Amorim. A pesar de marcar el primer gol del mandato de Amorim en noviembre de 2024, marcando tres goles en seis partidos en total, el jugador de 28 años fue rápidamente marginado.

Rashford mostró signos prometedores durante su estancia en Villa, pero se le permitió unirse al Barcelona en el verano. Aunque Rashford ha expresado su deseo de quedarse con los gigantes catalanes, la salida de Amorim del United podría cambiar la perspectiva del delantero sobre su futuro.

Ha sido un año agitado para Rashford, quien enfrentó un desafío inmediato después de ser destituido por el nuevo entrenador del United en diciembre de 2024. «Nuestro equipo debería ser mucho mejor con Rashford. Pero él tiene que cambiar», dijo Amorim. «Si cambia, seremos más que bienvenidos a traer un talento como Rashford y lo necesitamos».

Continuó: «Intentas hacerlo personal, pero no es personal. No tengo nada en contra de Marcus. Tengo que establecer las mismas reglas para todos y eso es muy simple para mí, siempre es lo mismo».

Después de luchar por recuperar su lugar en la plantilla del United, Rashford se mudó cedido al Villa hasta el final de la temporada pasada, donde marcó diez goles en diecisiete apariciones. Cuando se le preguntó sobre la transferencia, Amorim reveló por qué el club había permitido que Rashford siguiera adelante.

«No podía enseñarle a Marcus cómo jugar al fútbol y entrenar como yo lo veo», explicó el técnico del United. «A veces tienes un jugador que es muy bueno con un entrenador, y el mismo jugador con otro entrenador es diferente».

Rashford solo hizo tres aperturas con Amorim en el Manchester United (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Después de su exitosa etapa en Villa Park, Rashford fichó por el Barcelona durante la ventana de verano. Los gigantes catalanes tienen una opción de £ 26 millones para hacer permanente su movimiento temporal y el delantero rápidamente reconoció que veía su futuro en España.

«Oh, sí, definitivamente», dijo Rashford a ESPN en octubre cuando se le preguntó si quería quedarse en su nuevo club. «Disfruto de este club de fútbol y creo que para todos los que aman el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Para un jugador es un honor».

En una entrevista con Sport el mes pasado, reforzó su deseo de dejar el United de forma permanente. «Lo que quiero, por supuesto, es quedarme en el Barcelona», dijo Rashford.

Rashford anotó siete goles y registró 11 asistencias en 25 partidos con el Barcelona (Imagen: Javier Borrego/Europa Press vía Getty Images)

«Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo. El objetivo es ganar. Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».

Sin embargo, un informe reciente del equipo español Mundo Deportivo afirmó que el traslado permanente de Rashford a Barcelona sigue siendo incierto. A pesar de los comentarios positivos del club, se informó que la activación del Barcelona de su cláusula de compra no está garantizada.

Según se informa, el Barcelona planea negociar una tarifa inferior a los 26 millones de libras acordados. Aunque La Liga confía en que Rashford rechazará ofertas de otros clubes, las posibles renegociaciones sobre una nueva tarifa y la salida de Amorim añaden una nueva dimensión a la situación.

Rashford, que pasó por la academia juvenil del United, hizo su debut con el primer equipo en febrero de 2016. Ha marcado 138 goles en 426 apariciones para el club, ganando dos Copas FA, dos Copas de la Liga y la Europa League de 2017.