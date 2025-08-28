Man United no tiene nada de su inauguración de tres juegos esta temporada.

La presión aumenta Ruben Amorim. (Imagen: George Wood/Getty Images.)

Manchester United ha estado en este camino antes.

Después de recolectar un punto de apertura de dos partidos de la Premier League, Ruben Amorim y sus jugadores deben haber viajado a Blundell Park para enfrentarse a Grimsby Town el miércoles por la noche para obtener su primera victoria de la nueva temporada contra la TwoPosition League.

Pero al igual que Louis Van Gaal lo hizo en 2014, Amorim se equivocó para un gigante de la Copa de la liga. El marcador en la costa de Lincolnshire no fue tan conmovedor como el United 4-0 United en su última actuación de segunda ronda en la competencia en manos de MK Dons hace 11 años, pero la investigación requerirá un mayor control.

A pesar de la aplicación de ocho cambios en su alineación inicial del sorteo 1-1 del fin de semana con Fulham en Craven Cottage, Amorim todavía llamaba un XI lleno de gorros y talentos internacionales.

Los tres delanteros de United costaron £ 147.9 millones antes de tener en cuenta los complementos. Para comparación: el salario semanal promedio de Grimsby es solo £ 1,809.

No puede haber excusas para Amorim o sus jugadores después del espectáculo de terror del miércoles por la noche. Los Rojos tuvieron increíblemente afortunados de llevar el sorteo a un tiroteo de penalti después de que encontraron 2-0 durante el descanso, y Amorim admitió después que habría sido «injusto» en Grimsby que su equipo había sufrido.

Durante los primeros 75 minutos, la actuación de United fue peor que la de los rojos de Van Gaal en el estadio Mk hace 11 años. El holandés se enfrentó a la oposición de la Liga Uno, el holandés llamó a una mezcla de jóvenes y experiencia en su XI inicial.

El mencionado en Amorim en Blundell Park, con la excepción de Tyler Fredricson en el centro de la derecha, consistió en invitados de Stust del primer equipo.

United tuvo un finalista de la Liga de Campeones entre los puestos, los finalistas del Campeonato Europeo en Defensa y el Municipe, y un delantero en la parte superior del campo que eventualmente podría costarles al norte de £ 70 millones.

Benjamin Sesko hizo su primer comienzo para el Manchester United contra Grimsby Town. (Imagen: Shaun Botterill/Getty Images.)

Simplemente no había excusa para el desempeño débil que United ha servido. Eran terribles.

Después de que fue nombrado sucesor de Erik Ten -Hag en noviembre pasado, ninguna mujer legal de un United United pensó que Amorim podría agitar una varita mágica y cambiar las cosas de inmediato. Heredó una situación desordenada y necesitaría tiempo.

Menos de un año después de su mandato, es justo sugerir que todavía necesita tiempo, pero ¿cuánto tiempo se le puede dar? Su característico sistema 3-4-2-1 no funciona y United, ambas vacaciones de verano, ahora ha ganado solo cuatro de sus últimos 17 juegos.

Por mucho que esté de moda hoy en día para algunos gerentes priorizar el estilo sobre los resultados, el fútbol se trata de ganar. Por el momento, United no está en ningún lugar para ganar en la vecindad de suficientes partidos de fútbol.

Al igual que en 2014, United no tuvo éxito en ganar dos juegos de liga, ganando un punto y se estrelló en la segunda ronda desde la Copa de la Liga a un lado dos o más divisiones entre ellos en la pirámide. Curiosamente, el oponente de este fin de semana, Burnley, fue el siguiente en la agenda después de esa notoria derrota de MK Down.

United viajó a Turf Moor para llevar al agosto hace 11 años y logró 0-0. No ganar este fin de semana en Old Trafford solo contribuirá a la presión sobre los hombros de Amorim.

Ruben Amorim no quedó impresionado por la pantalla de su lado. (Imagen: Shaun Botterill/Getty Images.)

La ventana de transferencia cerrará un poco más de 48 horas después de la colisión del sábado con los Clarets Finals y United planeará hacer más adiciones antes de que finalice las 19:00.

El desastroso desempeño de Andre Onana solo fortaleció la necesidad de United a un nuevo arquero. Su necesidad de un centrocampista también está bien documentada.

Sin embargo, tan esencial como es abordar esas dos debilidades, United debe hacer mejoras serias bajo amorim. Los defensores están cada vez más inquietos y los amorimentos que se niegan a cambiar sus caminos no está ayudando a los negocios.

Van Gaal llevó a United a un final entre los cuatro primeros en 2014/15, pero la competencia era más débil que ahora. Por el momento, United ni siquiera parece que puedan terminar una mitad superior para la segunda temporada.