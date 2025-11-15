La gama Oodie del Man City se redujo hasta un 60% en la ‘mayor oferta del Black Friday de la historia’

Oodie inició sus rebajas del Black Friday 2025 recortando el precio de su colección Manchester City, con más de £ 80 de descuento en artículos seleccionados.

Los aficionados del Manchester City pueden ahorrar más de £80 en artículos seleccionados de la colección de fútbol inglés de Oodie.

La gama Manchester City Oodie se ha reducido hasta un 60% en la «mayor oferta del Black Friday de la historia» de la marca. Esto incluye ahorros de más de £80 en artículos seleccionados, con precios reducidos en cada producto. Colección de fútbol inglés de Oodie .

El acuerdo más destacado para los aficionados del City es el Man City Oodie originales ahora reducido de £ 79 a £ 31,60. Está diseñada en el icónico azul cielo del club, con un forro polar sherpa y una capucha extragrande, ideal para mantenerte abrigado cuando bajan las temperaturas.

También cuenta con un bolsillo de gran tamaño con el escudo del City y se dice que es el «compañero perfecto para el día del partido para mostrar tu orgullo por el City». También hay uno para los fans más jóvenes con el Man City Oodie Original infantil reducido de £49 a £29,40.

Los compradores pueden encontrar el mayor descuento en el Chaqueta exterior City con cremallera para hombre que ha caído de £139 a £55,60, un ahorro de £83,40 o 60%. Diseñada al estilo de una chaqueta acolchada, esta prenda tiene una capa exterior de nailon repelente al agua, un interior de polar «súper suave» y bolsillos de gran tamaño, por lo que es perfecta para mantenerse seco y abrigado el día de la carrera.

Por último, también hay un 60% de descuento en el Manta Sherpa del Manchester City ahora se ha reducido de £69 a £27,60. Esta manta de doble capa está hecha con los mismos materiales cálidos que el Oodie Original, junto con el emblema del club en City Blue.

En otro lugar, tienda de deportes. Equipo ha lanzado una oferta con un 50 % de descuento, incluidos descuentos en todas las camisetas de esta temporada. Esto incluye el Camiseta primera equipación Manchester City 2025/26 (£ 59,50), Camiseta visitante del Manchester City 2025/26 (£42,50) y Cuarta camiseta del Man City 2025/26 (£63,75).

También hay varios objetos de colección como el Phil Foden firmó la camiseta de local de cuatro seguidos 2023/24 rebajado de 300€ a 225€. Pero para los fanáticos que se apegan al Oferta del Viernes Negro de Oodie La gama Man City de la marca ha recibido una ola de críticas muy favorables.

Desde Man City Oodie originales dijo un cliente: «Compré esto para mi hijo adolescente y le encantó. Calidad increíble y muy acogedor. Creo que tiene una excelente relación calidad-precio y es un gran regalo».

Otro dijo: «Me encantan mis Oodies. Tengo tres y una chaqueta Oodie, me encantan, son tan acogedores y cálidos».

Chaqueta para exteriores con cremallera Man City de Oodie.

Este comprador elogió el Manta Sherpa del Manchester City como «increíblemente cómoda», diciendo: «Esta increíble manta del Manchester City. El equipo favorito de mi hijo y ahora él puede animarlos, envuelto en la máxima comodidad. Esta manta es suave, esponjosa e increíblemente cómoda».

Sin embargo, este fan no estuvo de acuerdo y escribió: «No tiene la misma calidad que la versión de Marvel que tenemos. Las costuras se deshicieron».