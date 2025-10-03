La firma de los veranos de verano de Man City está bajo presión después del desarrollo de £ 16 millones

El defensor de Manchester City, Rayan Ait-Nouri, tuvo un debut positivo para el club, pero regresará de una lesión a otro paisaje.

Nico O’Reilly ha sido uno de los mejores jugadores de Manchester City esta temporada

James Trafford puede no ser la única firma de verano en el Manchester City y se pregunta en qué estaba entrando.

Trafford llegó con la esperanza de establecerse rápidamente, como no. 1 Para ayudar a su impulso a un lugar de la Copa Mundial en 2026. Incluso si le tomó más tiempo conformarse con el club y el país, el camino era claro.

Aparte de ahora, tiene el mejor guardián del mundo que se interpone en su camino y, lo que es más importante, la red para cada partido de la Liga de la Premier y la Liga de Campeones. Gianluigi Donnarumma llegó al Etihad el día de la fecha límite después de un interés que se ha quedado durante ocho años y se queda la mejor esperanza de Trafford para que se abriera camino hacia el equipo inglés.

Rayan Ait-Nouri también podría ser perdonado porque pensó que había cosido su posición en la ciudad. Como el primer especialista se fue de regreso desde 2019, los fanáticos de Jubilant lo llevaron a través de la puerta e impresionado por el debut en el antiguo Club Wolves.

Luego, la lesión ocurrió y en su ausencia, Nico O’Reilly, demostró demostrablemente la posición de sí misma. O

Uno de los catalizadores para la recuperación de la ciudad en los últimos meses de la temporada pasada ahora ha sido central para superar su mini crisis al comienzo de esto. No es coincidencia que O’Reilly haya comenzado cada partido desde el Derby, su primer inicio de la temporada, y los Blues están invictos en todas las competiciones y signos positivos.

Un asistente preciso en Mónaco estuvo acompañado por una actuación asaltante, mientras se quedó en silencio con los Emiratos, tanto Noni Madueke como Bukayo Saka, a pesar de que era el objetivo del Arsenal.

Estos son extremos internacionales, y O’Reilly también tiene ambiciones de Inglaterra. Hablando después de firmar un nuevo acuerdo de cinco años en la ciudad la semana pasada, el jugador de 22 años insistió en que estaba decidido no solo a ser un jugador de escuadrón y quiere insistir en la Copa Mundial al final del año.

Para la prueba del mes pasado, Thomas Tuchel sería sabio considerarlo, así como Pep Guardiola tendrá dificultades para recuperar a Ait-Nouri en su equipo. Habrá suficientes juegos para ambos en el transcurso de la campaña, pero sería extremadamente difícil dejar caer O’Reilly si Ait-Nouri fuera adecuado para el juego con Everton a finales de este mes.

La ciudad ha pagado hasta £ 36.3 millones por AIT-Nouri, pero ¿qué precio se puede establecer? En mayo fue apreciado con alrededor de £ 16 millones Mercado de transferencia Por lo tanto, agregue un nuevo contrato de parachoques y su forma reciente y al menos puede triplicar ese número.

A pesar de todas esas señales, siempre reciben atención en el verano, el jugador de la academia parece una superestrella en un equipo lleno de lo mejor del mundo, y lo hace fuera de posición. Cuanto más tiempo continúe, más Guardiola sentirá a la izquierda es la posición perfecta para él en el equipo.

Si Ait-Nouri quiere ser el número 1 en su posición, debe asumir el desafío. Y aunque eso es más fácil de lo que Trafford se avecina, O’Reilly se vuelve más valioso para Guardiola con cada juego que juega.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.