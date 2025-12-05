La firma de contabilidad Stalybridge gana el concurso de EFL para asociarse con Oldham Athletic

Longden & Co Ltd ha sido parte de la comunidad de Stalybridge desde 2008, apoyando a las empresas locales con asesoramiento contable confiable y extendiendo esa atención al deporte base.

Longden & Co Ltd ha sido coronado ganador local del Oldham Athletic en el concurso ‘Behind the Badge’ – una campaña nacional de Sage, el socio oficial de EFL, que pone de relieve las pequeñas empresas que prestan servicios a sus comunidades locales.

El reconocimiento marca un momento clave en la asociación recientemente anunciada de Sage con EFL, que se centra en defender a las pequeñas y medianas empresas que mantienen sus comunidades prósperas.

A principios de este año, Sage, líder en contabilidad, finanzas, recursos humanos y tecnología de nómina para pequeñas y medianas empresas y socio oficial de software de contabilidad de EFL, convocó a los fanáticos de todos los clubes de EFL a nominar empresas que estén marcando una diferencia real dentro de sus comunidades locales, desde peluqueros y cafeterías hasta plomeros e impresores.

Longden & Co Ltd ha sido elegida junto con una larga lista de pequeñas empresas de todo el país que han ganado entradas para partidos de EFL y una gama de productos Sage para ayudarles a prosperar, así como marketing y promoción local a través de los canales de Sage y EFL Club.

Dentro de las 72 pequeñas empresas, tres ganadores del premio mayor también ganaron paquetes de patrocinio personalizados con su club local en cada división de EFL. Estas empresas son Chris’s Fish & Chips (Leicester City, Sky Bet Championship), Prime Time Plumbing (Bradford City, Sky Bet League One) y Monarch Mortgages (Gillingham, Sky Bet League Two).

Sally Moore, directora global de patrocinio de Sage, dijo: «Longden & Co Ltd se destacó por su continuo apoyo al fútbol y al deporte juvenil en el área de Oldham y su profunda pasión por el club. Detrás de cada club EFL hay una red dedicada de pequeñas empresas que trabajan incansablemente para marcar la diferencia en sus comunidades. Sage se enorgullece de celebrar a las empresas detrás de la insignia que apoyan constantemente a sus comunidades y a los clubes que aman».

Emma Jones, Comisionada de Pequeñas Empresas (CBE) del Reino Unido, complementó la iniciativa y agregó: «Los ganadores del concurso Behind the Badge de Sage son un ejemplo del papel vital que desempeñan las pequeñas empresas en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Estos emprendedores son la columna vertebral de las economías locales, impulsan el crecimiento y crean oportunidades para las personas en pueblos y ciudades de todo el país cada fin de semana. Debemos continuar reconociendo y apoyando su trabajo para garantizar su prosperidad continua en las comunidades a las que sirven».

Las pequeñas empresas serán homenajeadas durante Sage Small Business Spotlight, que se llevará a cabo en las tres competencias EFL Sky Bet.