La firma de £ 7 millones del Manchester United ahora tiene un nuevo objetivo después de un fin de 16 años de espera.

Manchester United firmó a Diego Leon en un acuerdo que podría aumentar a £ 7 millones

Los jugadores de Paraguay celebran después de la calificación para la Copa del Mundo 2026 (Imagen: Daniel Duarte/AFP a través de Getty Images)

Manchester United tiene altas expectativas de firma de verano de Diego Leon.

El joven de 18 años firmó este verano para el equipo de United of Paraguay Cerro Poreno en un acuerdo que podría aumentar a £ 7 millones.

Rompió en su primer equipo cuando tenía 17 años y ya ha causado una impresión en United y ejecutado exclusivamente con el primer equipo desde su llegada.

Leon jugó para United durante la pretemporada y lo suficientemente impresionado como para ser retenido con el primer equipo del primer equipo fuera de la ventana de verano.

El compañero adolescente dejó a Harry AmaSs, quien realizó siete actuaciones para United la temporada pasada, fue enviado en préstamo al lado del campeonato Sheffield el miércoles.

Ciertamente, Ruben Amorim está impresionado. «Realmente estaba bien, aprende cosas, es poderoso», dijo el United Baas sobre Leon en julio. «Será un muy buen jugador».

(Imagen: Michael Reaves – Premier League/Getty Images para Premier League).

Significa que Leon es una copia de seguridad de Patrick Dorgu y el desafío que ahora se enfrenta al talentoso adolescente está en el lado unido.

Debutó su debut para los menores de 21 años en su amistoso contra el XI de los agentes libres de PFA a mitad de semana y probablemente actuará regularmente para ellos mientras esperaba su oportunidad en el primer equipo.

Pero la exageración en torno a su potencial en Paraguay es enorme. El presidente de Cerro Poreno, Juan Jose Zapag, lo describió como «un espalda izquierda como ningún otro en el mundo, del tipo que es raro de encontrar».

Y su motivación ahora será tratar de dirigirse al pensamiento de su país antes de la Copa Mundial 2026.

El empate 0-0 de La Albirroja con Ecuador fue suficiente para asegurar su lugar en la Copa Mundial por primera vez en 16 años y eso dirigió al presidente del país, Santiago Pena, un día festivo.

Leon está cubierto a nivel inferior a 20, pero si puede forzarse en el lado del United esta temporada, tendrá sus posibilidades de tener una carrera tardía en el equipo para la obra maestra del próximo año en los Estados Unidos, Canadá y México.

Junior Alonso del Atlético de Mineiro y Agustin Sandez de Rosario Central son los dos hombres que se interponen en el camino de él, pero si necesitaba una motivación adicional para tener éxito en United, lo encontró.