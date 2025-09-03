Es posible que Ruben Amorim no haya podido fortalecer el envejecimiento del mediocampo del Manchester United este verano, pero los Red Devils ya tienen talento para el futuro en el centro del parque en Sekou Kone

Sekou Kone está impresionado a nivel de la academia (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Sekou Kone fue elogiado por Travis Binnion solo tres juegos en su carrera en el Manchester United, y enfatizó cómo los Red Devils podrían tener un talento serio para el futuro.

El jugador de 19 años fue asegurado el verano pasado en un contrato de £ 1 millón de Guidtars FC y tomó muy poco tiempo para dejar un sello en la configuración menor de 21 años.

Mientras que Kone se perdió la pretemporada a nivel de la academia y se le dio el tiempo para establecerse antes de ser usado, Binnion fue increíblemente positivo con su juicio sobre el joven tan pronto como entró en la pelea.

Binnion dijo sobre Kone sobre Kone en noviembre pasado después de una colisión con el equipo senior de Huddersfield Town: «Es un jugador de alto potencial, no hay duda sobre eso. Sus partidos han sido hasta ahora 20 minutos en Sunderland en un juego en un juego en el que éramos pobres, 45 minutos en un juego donde fuimos completamente dominantes en el 19.

«Para tener su tercer juego y su primer comienzo esta noche, en ese nivel, pensé que fue excelente durante 20 minutos. Luego se ocupan un poco con él, será un poco más difícil, solo muestra que aprende dónde está y no es un problema.

«Ha demostrado más que suficiente en los tres juegos para sugerir que con el tiempo y con el trabajo tiene una oportunidad real de ser un jugador realmente bueno, pero es un jugador muy potencial menor de 21 años con el potencial del primer equipo, no creo que seamos demasiado para nosotros mismos.

«Se lesionó esta noche, por lo que tendrá que ver la seriedad. Debe ponerse en forma, mantenerse en forma, obtener una serie de entrenamiento y juegos y luego estaremos donde está.

«Es solo jugar juegos, ver sesiones para el partido y ver, analizar, traducir después del juego. Puedes ver que puede jugar el juego y tiene una habilidad real, ahora es solo una carrera y consistencia y dejar que aprenda y se desarrolle a su propio ritmo».

Travis Binnion está impresionado por Sekou Kone (Imagen: 2024 Manchester United FC)

En otros lugares, el centrocampista defensivo también fue comparado a principios de este año con Kobbie Mainoo por el experto en televisión MUFC Liam Bradford. Dijo sobre el Sterret: «Se parece mucho a Kobbie Mainoo en el sentido de que puede recibir la pelota en áreas apretadas y salir de peligro con un giro rápido.

«Tiene un impacto en todo el campo, Sekou Kone. Tiene un impacto y un paso hacia el ataque y la defensa».

Fast Vooruit hasta septiembre de 2025, y Kone ha tenido una valiosa experiencia en el entrenamiento con el primer equipo del United, pero Binnion cree que la Academia son juegos en los que el prospecto realmente florecerá y entrará en sí mismo.

Dijo a principios de este año: «Mucho de [academy] Los jugadores entrenan mucho con el primer equipo porque están más lejos en su desarrollo. Entrena con el primer equipo, pero tiene que asegurarse de desarrollar su propio juego, por lo que si se va a tiempo completo con el primer equipo, está en el espacio correcto. «

Es porque Ruben Amorim no fortalecerá su sala de máquinas este verano, a pesar de un mediocampo envejecido que resultó problemático para el entrenador en jefe portugués en el último período, y United finalmente estableció un puesto 15 en la Premier League.

Si bien los Red Devils estaban conectados con el talento de Brighton Carlos Baleba durante la mayor parte del verano, un precio de £ 100 millones era demasiado costoso, ya que la junta ya había salpicado más de £ 200 millones en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Sekou Kone podría ser el siguiente talento ardiente del Manchester United (Imagen: 2025 Cómo foo yeen)

Sin embargo, United ya podría tener la próxima generación de centrocampistas centrales esperando en las alas como resultado de su codiciado sistema de la Academia.

Mainoo ha impresionado desde que hizo todo su debut en la Premier League bajo Erik Ten Hag en noviembre de 2023, mientras que Kone también podría entrar en el redil si continuaba desarrollándose como jugador.

Se produce cuando el joven sufrió el primer revés de su carrera clara y incipiente el mes pasado cuando perforó su chef en la colisión del equipo de la Liga Nacional Tamworth menor de 21 años. Kone dio un golpe en la cabeza cuando intentó borrar una primera mitad de la esquina en ese partido, lo que lo hizo estirado y necesitar el tratamiento hospitalario. Como resultado, Kone se perdió tres juegos para los U21 y se desconoce cuándo regresará.

Después de haber impresionado a Amorim este verano, vio una participación en el primer equipo de United tan pronto como esta temporada tuvo que recuperarse de una lesión y continuar impresionando a nivel de la academia.