La FIFA confirma cambios que influirán en Manchester United y Man City

La FIFA ha confirmado cambios en el esquema de descanso internacional que entrará en vigencia el próximo año

La FIFA ha confirmado cambios en el esquema de descanso internacional (Imagen: Getty Images)

Este será el último descanso internacional en septiembre en su formato actual antes de que la FIFA implementará nuevos cambios el próximo año, lo que influye en el Manchester United y el Manchester City.

Los jugadores de la mayoría de los clubes de la Premier League actualmente tienen servicio internacional y representan a sus países. La ventana internacional de septiembre llega demasiado temprano para algunos, con descansos adicionales en octubre y noviembre que interrumpe aún más la temporada nacional.

La FIFA ha revisado su horario, lo que significa que solo habrá tres ventanas internacionales por temporada después de la Copa Mundial del próximo año. El organismo administrativo planea fusionar las ventanas de septiembre y octubre en un descanso extenso, dando prioridad al fútbol internacional sobre las obligaciones del club en ese momento.

Como resultado, esta será la última vez que los jugadores se unan a sus equipos nacionales a principios de septiembre, con el nuevo formato que entrará en vigencia el próximo año. Una ventana internacional de 16 días más larga tendrá lugar del 21 de septiembre al 6 de octubre del próximo año, para que cada nación pueda jugar un máximo de cuatro juegos.

Esto será seguido por las ventanas habituales de nueve días y dos partidos en noviembre y marzo, como resultado de qué países juegan el mismo número de juegos y al mismo tiempo reducen la interrupción del fútbol del club.

Tan pronto como la Premier League regrese el próximo fin de semana, el equipo de Ruben Amorim se enfrentará a sus rivales locales, City, en el estadio Etihad. La competencia está programada para el 14 de septiembre a las 4.30 p.m.

