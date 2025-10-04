La feroz respuesta del jefe de Man United Ruben Amorim a las afirmaciones de que su esposa habla con los medios de comunicación

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim está teniendo cada vez más presión sobre Old Trafford después de un inicio difícil de la campaña, mientras que Sunderland espera el sábado por la tarde

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim protestas en la línea de banda en Old Trafford (Imagen: Matt West/Shutterstock)

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United ha refutado que su esposa, Maria Joao, ha hablado con los medios de comunicación sobre la presión que se enfrenta a su esposo en Old Trafford.

Después de un inicio de temporada difícil, la presión sobre Amorim se establece para estabilizar el barco en Old Trafford. La derrota del fin de semana pasado contra Brentford fue un desarrollo relevante para el entrenador en jefe de United y los Rojos necesitan urgentemente un resultado.

En la semana, las citas que afirmaron ser atribuidas a Joao a través de PrimeVidEsport de que las ‘noches sin dormir’ de Amorim se habían mudado a United. Se afirma que ella también cuestionó a su esposo si esto valía la pena, a lo que está acusado de responder: «Para eso me inscribí».

Sin embargo, en su conferencia de prensa antes del partido, Amorim declaró que su esposa no había hablado con los sitios de los medios. «Es realmente importante porque no hay nadie en el mundo que pueda leer todo y escuchar todo sobre las personas que entienden el fútbol y no están influenciados por él», comenzó.

«Así que estoy intentando escuchar y ver todos los juegos, sé que veo el juego más que todos esos tipos para ver todos los juegos en la Premier League y dar un Veaay, el juego, I -Difernfle Difernt. Beco Saey diferenteyuenta enormenta Balererent Balererentinuenta de Balmeertyty Diferferer Entiendo lo que estoy haciendo y sigo mi trabajo de esta manera porque es imposible sobrevivir en este club, escuchando todas las cosas.

«Veo muchas cosas que mi esposa habla con los medios de comunicación. Eso no tiene sentido.

«Nadie en mi familia habla de eso. Nos gusta vivir en Inglaterra.

«No tienes idea de qué abuso está aquí porque eres muy educado en comparación con mi país donde perdemos. Así que no tienes idea.

«Mi familia está realmente feliz. Solo somos yo y mi familia quienes luchan porque odio perder y lo odio».

Amorim también declaró anteriormente en la conferencia de prensa que no iba a renunciar al Baan Unido, a pesar de los informes de lo contrario. United-Gastheer Sunderland esta tarde en un inicio de las 3 p.m.

