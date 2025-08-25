La noticia más reciente de Manchester United contiene una actualización sobre el extremo según los informes de que había terminado un movimiento como Roma

Se espera que Jadon Sancho salga del Manchester United, pero aún tiene que cerrar un movimiento. (Imagen: papá)

Se alienta a Jadon Sancho al marginal del Manchester United a convertirse en miembro de Roma, donde los informes en Italia afirman que no hay ‘otras ofertas sobre la mesa’.

Sancho, que estaba prestado en Chelsea la temporada pasada, fue congelado por el gerente Ruben Amorim. Como resultado, fue cinco jugadores para informar al club sobre su deseo de explorar nuevas opciones.

De esos cinco jugadores, solo Marcus Rashford está a un paso de Old Trafford con otra semana que queda desde la ventana de transferencia de verano. A pesar de los intentos de asegurar un movimiento, el interés reportado de clubes como Borussia Dortmund y la Juventus no se hizo realidad, por lo que Sancho permanece en la oscuridad.

Roma ha mostrado interés en Sancho en las últimas semanas, pero las conversaciones están atrapadas en medio de sugerencias de que el ala de Inglaterra es reacia a hacer el cambio a la capital italiana. El director de Roma -Sports, Frederic Massara, reveló que la «motivación» del extremo unido estaba faltando sobre un traslado a la Serie A.

«Sancho es un jugador fuerte que está vinculado a todos los grandes equipos italianos», dijo. «En este momento sigue siendo una sugerencia porque no creo que las condiciones, especialmente la motivación, estén ahí para seguir esta negociación».

Sin embargo, según la salida italiana Corriere Dello Sport, Sancho Roma no rechazó formalmente, sino que habría ‘dudas’ sobre el movimiento, una actitud que se dice que es ‘el’ kwelt ‘de la Serie A.

El informe agrega que el jefe de United Jason Wilcox está ‘desesperado’ para eliminar a Sancho de la cuenta salarial, por lo que el extremo gana alrededor de £ 250,000 por semana en Old Trafford. El club habría acordado los costos de transferencia de £ 15 millones hace aproximadamente un mes.

Se dice que Sancho fue dado hasta el miércoles para decidir un traslado a Roma, donde el club está dispuesto a recurrir a objetivos alternativos si se ralentiza aún más. Actualmente, ningún otro club está considerando una oferta para la ex estrella de Borussia Dortmund.

«Sancho nunca le dijo no a Roma», dijo Roma -Baas Gian Piero Gasperini después de la victoria de su lado para Bolonia el fin de semana pasado. «Hay [a few] Los días restantes. Este es un buen equipo de todos modos.

«Como dije antes, no hay fin para lo peor y lo mejor».

