La FA investiga las afirmaciones de que Hannibal Mejbri escupió a los seguidores del Leeds durante la victoria del Burnley

El excentrocampista del Manchester United Hannibal Mejbri ha sido acusado de escupir a los seguidores del Leeds durante la victoria del Burnley por 2-0 en Turf Moor.

La FA, junto con la policía de Lancashire, están investigando las acusaciones de que el mediocampista del Burnley, Hannibal Mejbri, escupió a los seguidores del Leeds. (Imagen: (Visionhaus/Getty Images))

La Asociación de Fútbol y la Policía de Lancashire están investigando las acusaciones de que Hannibal Mejbri escupió a los seguidores del Leeds United durante la victoria de su equipo por 2-0 el sábado. El exjugador del Manchester United, que entró en el minuto 83, se enfrenta a acusaciones de escupir tras el partido en Turf Moor.

Y Las noticias de la noche de Manchester entiende que la FA está investigando estas afirmaciones antes de decidir si inicia una investigación formal. La policía de Lancashire también ha confirmado que actualmente está trabajando con Burnley para «establecer los hechos».

Un comunicado de la policía decía: «La policía de Lancashire está al tanto de un presunto incidente que involucró a un jugador del Burnley durante la segunda mitad del partido de la Premier League entre Burnley y Leeds United en Turf Moor el sábado 18 de octubre. Actualmente estamos trabajando con el Burnley Football Club para establecer los hechos».

Burnley no ha hecho ningún comentario al respecto, mientras que Leeds está al tanto de las acusaciones. El ex árbitro de la Premier League, Mark Clattenburg, cree que si se descubre que el ex jugador del United escupió a los fanáticos del Leeds, se enfrentará a una suspensión mínima de tres partidos por parte de la FA.

«Si es acusado, Hannibal podría enfrentarse a una sanción que determinará la Asociación de Fútbol, ​​y creo que serán al menos tres partidos», dijo a Leeds News.

El propietario de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, fue sancionado con una suspensión de cinco partidos en el estadio el año pasado después de escupir en el suelo mientras los árbitros pasaban junto a la derrota de su club por 1-0 en la Premier League ante el Fulham en el City Ground.

En 2003, El Hadji Diouf fue declarado culpable de escupir a un seguidor del Celtic y posteriormente acusado de agresión. El exdelantero fue multado con £ 5.000 y suspendido por dos partidos europeos por la UEFA después de declararse culpable en un tribunal escocés.

Y a principios de este año, el delantero del Inter Miami Luis Suárez recibió una suspensión adicional de tres partidos por escupir a un empleado de los Seattle Sounders. La Major League Soccer impuso una sanción al ex jugador del Liverpool después de que agarró al mediocampista del Sounders, Obed Vargas, antes de escupir al director de seguridad, Gene Ramírez.

