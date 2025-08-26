La experiencia ‘terrible’ de Gary Lineker mientras veía a Man United Penalty Drama en la multitud

Gary Lineker no quedó impresionado por el proceso VAR para otorgar una multa en su multa en su empate 1-1 con Fulham, alegando que no sabía para quién era el spot-tack

Manchester United fue multado en la primera mitad (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Gary Lineker criticó el drama VAR durante el sorteo del Manchester United con Fulham y declaró que estaba atónito sobre qué lado obtuvo la patada en el lugar.

Los Red Devils recibieron una penalización en la primera mitad de su viaje a Craven Cottage, después de que los funcionarios públicos descubrieron que Calvin Bassey Mason Mount había contaminado en la caja de 18 años durante una esquina. Sin embargo, el Bruno Fernandes, generalmente confiable, trajo sus esfuerzos de 12 metros sobre la barra, donde ninguno de ellos encontró la red hasta después del descanso.

Leny Yoro parecía haber roto el impasse en el minuto 58 con un encabezado doblado, aunque esto fue acreditado posteriormente como un objetivo de Rodrigo Muniz. Emile Smith Rowe fue presentado como un reemplazo justo después, y creó cosas en el minuto 73.

Mientras que ambas partes presionaron un objetivo decisivo, el partido terminó 1-1, con United asegurando su punto de apertura de la campaña. Posteriormente, Lineker expresó su insatisfacción con su visita a West Londs y reveló su desconcierto durante la revisión VAR.

Al analizar las dificultades de United en el resto del resto es el podcast de fútbol, ​​el ex internacional internacional internacional dijo: «Recibieron una penalización de que Dios mío, qué experiencia tan extraña. Sabes, ve al juego, miramos el juego, hay un rincón y luego la pelota se aclara, la pelota va al otro lado.

«Entonces el árbitro de repente se detiene y piensas:» ¿Qué está pasando aquí? «Ahora sé que la experiencia es probablemente diferente en casa, pero si estás en el suelo, oh mía.

Gary Lineker estaba frustrado por VAR el domingo (Imagen: youtube/@therestisfootball)

«Luego miras, ves un letrero con el cheque de penalización VAR. Y fui honesto y dije:» ¿Para qué equipo, ¿quién? «Ni siquiera sabía si ese objetivo o ese objetivo era, y te refieres a lo que estaba sucediendo, es una experiencia tan terrible para los fanáticos.

Lineker agregó: «Quiero decir, sé que ahora te dicen por qué cambiaron su decisión, lo que finalmente tomó. No pude ver qué tan lejos nos fuimos, así que no tenía idea de si debería haber sido destruido.

«Pero Bruno se lo perdió de todos modos, voló sobre la barra. Pero realmente tienen que decirte lo que está sucediendo para los fanáticos en el suelo para escucharlo. Hay un control criminal porque nosotros y, por lo tanto, pensamos que ha presionado y, por lo tanto, pero revisamos todas las esquinas».

Cuando el copresentador Alan Shearer cuestionó los pensamientos de Lineker sobre la decisión criminal, el experto popular acordó que era la decisión correcta de otorgarlo. El hombre de 64 años elogió al equipo de Ruben Amorim por su progreso en comparación con la campaña anterior, a pesar de que United no ganó una victoria en la temporada 2025/26.

Bruno Fernandes tuvo una rara falla del lugar de 12 años (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Añadió: «United comenzó muy bien, pensé:» Oh, hola «, porque la semana pasada pensé que mostraron algo, a pesar de que perdieron, y los primeros 15 a 20 minutos pensaste, ‘mm, está bien’. Cunha estaba eléctrica, muy cerca, fue muy cerca [with] Un intento brillante llegó al correo.

«Otro sobre el bar, tenía uno a uno con el guardián donde probablemente debería haber anotado, pero una buena salva de {Bernd]Leno y pensaste:» Bueno, hay algo aquí. «

Mirando hacia atrás en el desperdicio de la oportunidad, el jefe Amorim admitió que, aunque puede no experimentar a los partidarios de «urgencia», cree que su equipo debería tratar de manera más efectiva con el partidario del frente.

Hablando con Mutv después del juego, el gerente portugués dijo: «En este momento tenemos que pensar en el rendimiento. Por supuesto, no estoy loco, sé cuál es el sentimiento de los jugadores que juegan en el equipo que tienen que ganar cada juego.

«Pero sentí que en el pasado no siento falta de urgencia en este momento.

United abrió el puntaje debido al esfuerzo desviado de Leny Yoro (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

«Eso no es falta de urgencia, puede ser urgencia, por otro lado. Solo tenemos que concentrarnos en nuestro movimiento y la forma en que tenemos que jugar».

Amorim agregó: «Es normal [that Fulham are dangerous from corners]. Creo que tratamos de presionar alto y después de una o dos veces tenemos que entender que a veces tenemos que manejar el juego, esperar al oponente. Esa era la opción de Fulham y a veces empujamos la pelota a un lado demasiado rápido.

«Fue bastante fácil para el oponente marcarnos y queríamos insistir todo el tiempo. Queríamos hacer eso, pero a veces tenemos que ser mejores en ese momento, entender el juego, tratar de dejar caer un poco y comenzar la presión, por lo que tenían más espacio de lo que atacamos».

Mientras tanto, el gerente de Fulham, Marco Silva, fue mucho más destructivo con las decisiones oficiales durante la reunión, en particular con respecto al propósito de United, porque creía que debería haber sido excluido por un error.

Ruben Amorim quiere que su equipo maneje mejor el juego después de que se haya ido al frente (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Silva habló con los medios de comunicación después del juego: «Me gustaría explicar todo sobre las decisiones de VAR esta tarde, pero no puedo.

«Cuando el segundo (el objetivo del United). Creo que lo que vi es lo que todos en el estadio vieron; todos en todo el mundo lo vieron. Dos jugadores fueron aislados en una esquina y un jugador empujó al otro para liderar la pelota. Si continúan las reglas, sabes lo que sucederá. Me gustaría que esos tipos de decisiones siempre fueran las mismas.

United está en la segunda ronda de la Copa Carabao, seguido de un partido contra Burnley recién ascendido el sábado, en la segunda ronda de la Copa Carabao, seguido de un partido contra Burnley recién promocionado. Esperan asegurar sus primeros tres puntos de la temporada de la Premier League en Old Trafford antes del descanso internacional.