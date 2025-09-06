La ex estrella del United de Man, Ruben Amorim, no quería estar cerrada por la decisión de transferencia ‘frívola’

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim ha supervisado

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen fue cerrado por una de las leyendas de su país porque no encontró un nuevo club antes del primer descanso internacional de la temporada.

Eriksen fue firmado gratis después de un impresionante regreso al fútbol con Brentford. Sin embargo, no se incluyó la opción de extender su contrato después del final de la temporada pasada y se lanzó el ex Tottenham Hotspur -Man.

Mientras que Victor Lindelof, quien fue liberado con Eriksen al mismo tiempo, ahora ha firmado para Aston Villa, el danés permanece sin un club. Debido a que es un agente libre, la decisión no fue llamarlo al equipo danés para las calificaciones de este mes.

El jugador de 33 años actualmente se mantiene al día con su nivel físico con el gigante sueco Malmo. Sin embargo, la decisión de Eriksen fue cerrada por Dinamarca -icon Thomas Gravensen.

En una entrevista reciente con PhotBoll Skanals, Gravensen explicó: «Es incomprensible para mí que elija Malmo. No es un club al que pueda ir porque no puede firmar un contrato con ellos y tenemos varios clubes en Dinamarca que son mucho mejores que Malmo.

«Esto parece algo amigable, donde Christian Eriksen ha terminado y se divierte con algunos amigos. ¿Dónde está la ambición de jugar al fútbol?

«Estamos hablando de estar sin un club durante tres meses, pero ha estado sin un club desde enero porque desde entonces ha podido firmar un contrato con un nuevo club. Ha estado arrastrando los pies durante mucho tiempo.

«Si quiere jugar para el equipo nacional, ¿qué señal envía esto? ¿A qué señal se envía y divertirse con amigos en Malmo?

«No entiendo. Parece frívolo de alguna manera.

«Si tuviera ambiciones, habría ido a un club a un nivel más alto. Para mí no es lo suficientemente ambicioso como para ir a Malmo y divertirse.

«¿Quién lo ve allí?» Dinamarca comenzó sus calificaciones de la Copa Mundial con un empate sin goles contra Escocia el viernes por la noche y viajará a Grecia la próxima semana para su segundo encuentro.

