La ex estrella del United de Man, Paul Pogba, da el paso más como Mónaco como la primera decisión

Las noticias y opiniones del Manchester United más reciente como Paul Pogba se menciona en el equipo de la Liga de Campeones de Mónaco.

El ex Manchester United -Midfielder Paul Pogba firmó como Mónaco este verano. (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Paul Pogba espera mucho para regresar a la acción competitiva después de casi dos años, pero el ex centrocampista del Manchester United ha recibido un impulso de la Liga de Campeones.

El Francia Internacional de 91 Cap, ahora de 32 años, es libre de regresar al fútbol profesional después de haber visto su prohibición reducida del juego después de las pruebas positivas en una sustancia prohibida. Pogba había estado sin equipo desde que dejó la Juventus de los Gigantes italianos en noviembre de 2024.

Después de más de seis meses sin un club, obtuvo un acuerdo de dos años con el lado francés como Mónaco. A pesar de completar el movimiento a principios de este verano, todavía tiene que debutar para el club después de que fue expulsado por completo del equipo durante los primeros tres partidos de la temporada de Ligue 1 contra Le Harve, Lille y Estrasburgo.

A pesar de su ausencia del equipo en lo que va de la temporada, Mónaco ha sugerido su grabación que se acerca al mencionar al centrocampista en su equipo para la próxima campaña de la Liga de Campeones.

El equipo francés comienza su ataque de la Liga de Campeones con un juego fuera del Club Brugge el martes 18 de septiembre (5.45 pm). Luego compiten contra Manchester City en casa el miércoles 1 de octubre (8 p.m.).

Juegos contra Tottenham (H), Bodo/Glimt (A), Pafos (A), Galatasaray (H), Real Madrid (A) y Juventus (H) siguen.

Cuando Pogba finalmente esté listo para regresar, todavía se puede ver, pero su admisión al equipo de la Liga de Campeones del club muestra que su debut podría no estar demasiado lejos. Significa que probablemente podrá aparecer contra el antiguo Club Juventus en el último partido de liga del torneo para Mónaco.

Después de la llegada de Pogba al club, el presidente ejecutivo Thiago Scuro reservó la línea de tiempo de que esperaba que Pogba regresara.

«Puedo garantizar que no esté en el campo contra Le Havre [for their opening match]»Él dijo.» Estamos aquí para ser realistas. Esperamos un proceso de tres meses. «

Eso significa que el regreso de Pogba podría llegar en octubre y comenzar el partido de la Liga de Campeones contra Man City a principios de mes.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.