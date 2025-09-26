La ex estrella del Manchester United que había almacenado el acuerdo por diez hag ahora está desempleado a los 28 años

El ex jugador del Manchester United duró solo seis meses en Old Trafford y ahora es un agente libre

Sergio Reguilon tuvo una corta estadía en Old Trafford (Imagen: 2023 James Gill – Danehouse)

El ex jugador del Manchester United, Sergio Reguilon, no tiene un club de solo 28 años.

Reguilon firmó para el Tottenham Hotspur en 2020 y después de dos temporadas de versiones impresionantes, fue prestado al Atlético de Madrid, United y Brentford.

A pesar de un comienzo prometedor en North Londs, Reguilon estaba fuera de juego bajo el ex gerente Ange Postecoglou. Ahora es agente libre después de su lanzamiento de Spurs en julio. Solo realizó seis actuaciones en su último año en el Tottenham Hotspur Stadium.

Con la esperanza de dar nueva vida a su carrera, la estrella española solo tuvo éxito en 12 actuaciones para United después de participar en el día de la fecha límite de transferencia en 2023. Su traslado a Old Trafford solo surgió después de que United no había asegurado su objetivo principal de Marc Cucurella, quien firmó con Chelsea.

Reguilon tuvo un hechizo fragmentario entre el ex sector Erik Ten Hag. Estaba entrando y saliendo del equipo antes de que diez hag rompiera el acuerdo brevemente y lo enviara de regreso a North Londs en la ventana de transferencia en enero de 2024.

Su período en United fue un tema tan controvertido que el ex centrocampista Roy Keane una vez entró en un acalorado debate con Jamie Redknapp de queso vivo, después de afirmó que Reguilon era un retorno competente.

Sergio Reguilon solo estuvo en United durante seis meses (Imagen: Visionhaus/Getty Images.)

Keane, refiriéndose a la temporada individual del jugador en el Real Madrid en 2018/2019, se preguntó: «¿Es por eso que el Real Madrid lo dejó ir? ¿Por qué el Real Madrid lo dejó ir?» Redknapp luego fortaleció su posición respondiendo: «¿Eso importa? Solo porque el Real Madrid lo dejó ir, ¿no lo convierte en un buen jugador? Es un fantástico izquierdo».

A pesar de su corto plazo en Old Trafford, Reguilon no tiene resentimiento contra United. «Fue genial jugar para el Manchester United y solo quiero agradecer al club, a los fanáticos y a mis compañeros de equipo», dijo a su partida y continuó: «Fue un privilegio jugar para este enorme club. Deseo lo mejor para los Red Devils».

Después de su salida de United, Reguilon se mudó a Brentford en enero de 2024, donde pudo ser visto en 16 juegos antes de irse durante el verano y regresó a los Spurs durante el último año de su contrato. A su llegada a Brentford, Reguilon elogió a su entonces gerente Thomas Frank, quien ahora administra Tottenham.

Él dijo: «Estoy muy feliz, creo que esto es lo que ahora necesito en mi carrera. Quiero conocer a mis compañeros de equipo y jugar con ellos, y ahora solo disfruta de mi fútbol en el campo.

Sergio Reguilon se prestó en 2024 en Brentford (Imagen: 2024 Getty Images)

«Para mí, Thomas fue la clave en este movimiento. Estoy en un momento en el que tengo que jugar de manera consistente y creo que este club puede darme eso. Estos seis meses haré todo por el equipo, pero también es importante para mi futuro. Estoy feliz después de mi conversación con Thomas; él me conoce muy bien.

«Tuvimos muchas conversaciones sobre todo. Recuerdo que la primera vez hablaba más de 40 minutos sobre el fútbol, ​​sobre todo».

Reguilon está buscando un nuevo club y está asociado con Everton. Sin embargo, es más probable que el español regrese a su país de origen, supuestamente mostrando a Sevilla y un verdadero interés de la sociedad.

United ahora se enfrentará a uno de los clubes de Reguilon el sábado a la hora del almuerzo, mientras que el lado de Ruben Amorim lleva a las abejas en el estadio de la comunidad GTech en la Premier League.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.