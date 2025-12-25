La ex estrella del Manchester United ahora es multimillonario con más de siete veces el patrimonio neto de Cristiano Ronaldo

Desde entonces, el ex jugador del Manchester United ha lanzado un negocio de gran éxito desde que dedicó su tiempo al juego.

Louis Saha (centro) ha construido una destacada carrera empresarial desde su jubilación (Imagen: Tom Purslow, Manchester United vía Getty Images)

El ex héroe del Man United, Louis Saha, ahora tiene un patrimonio neto multimillonario, que es más de siete veces lo que vale el ex compañero del Manchester United, Cristiano Ronaldo.

El delantero francés, que ahora tiene 47 años, jugó en el United de 2004 a 2008. Tuvo una carrera exitosa en Old Trafford, ganando dos títulos de liga, la Liga de Campeones y la Copa de la Liga, bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

Marcó 42 goles en 124 partidos, a pesar de que su paso por el United estuvo plagado de lesiones. Cuando colgó las botas en 2013, con 35 años, Saha había jugado en Metz, Newcastle, Everton, Tottenham Hotspur, Sunderland y Lazio.

Luego incursionó en el negocio, con gran éxito. Su empresa ‘AxisStars’ vale ahora la espectacular cifra de 4.300 millones de libras esterlinas. El asombroso patrimonio neto de la empresa de Saha hace que valga más de siete veces más que el impresionante patrimonio neto de Ronaldo de £600 millones.

Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en activo en ganar más de mil millones de dólares. Además de su lucrativo contrato con Al-Nassr, le reportó 220 millones de libras esterlinas en 2024. Sin embargo, eso es sólo dinero de bolsillo en comparación con la riqueza estratosférica de Saha.

La empresa, cofundada por Kate Hamer, es responsable de conectar las relaciones entre «atletas y animadores profesionales, sus pares y socios de confianza».

Louis Saha ahora tiene un negocio exitoso (Imagen: Getty Images)

Su sitio web muestra una foto del ex internacional francés junto a Hamer, con la descripción de la compañía que dice: «Desde que colgó las botas, Louis se ha trasladado al mundo de los negocios, donde ha utilizado su experiencia para desarrollar propuestas para apoyar a los atletas y otras personas en el ojo público en sus carreras».

Saha colaboró ​​en el desarrollo de la empresa con el antiguo comercializador Hamer y el director tecnológico Patrice Arnera. Según diversas fuentes, más de 550 ex deportistas están asociados a la empresa.

Saha admitió que recibe preguntas de personas que le piden consejo y dijo con franqueza que iniciar AxisStars ha superado todo lo que ha hecho en su carrera futbolística.

“Todavía me piden consejo diferentes personas todos los días”, dijo una vez a The Guardian. «Por ejemplo, mi agente me llamó para decirme que tenía un futbolista francés talentoso que quería traer a Inglaterra y me pidió consejo sobre cómo diseñar un programa de entrenamiento. Le puse en contacto con personas con las que había trabajado en el pasado.

Saha se unió al United en 2004 (Imagen: John Peters vía Getty Images)

«Este tipo de jugadores podrían unirse a Axis porque puede buscar un entrenador personal en su región. Es un proceso difícil, pero es muy satisfactorio porque si puedo ayudar a 100.000 personas, es lo mejor que he hecho».

Saha no siempre fue tan rico en efectivo como lo es hoy y, a pesar de ello, aún mostró su notable carácter. Una vez reveló que estaba dispuesto a renunciar a 180.000 libras esterlinas en salario hasta que demostrara su idoneidad para el Everton, antes de unirse a los Toffees para cantar.

El delantero propuso perder su salario de 45.000 libras esterlinas a la semana mientras estaba en tratamiento por una lesión en la rodilla. El técnico del Everton, David Moyes, rechazó la generosa oferta de Saha, y Saha contó cómo orquestó su paso a los Blues, donde jugó durante cuatro temporadas y marcó 35 goles.

«Eso fue algo que le dije al Everton pero no sucedió», dijo Saha. “He tenido algunos contratiempos, que han sido muy frustrantes, y por el tipo de persona que soy”.