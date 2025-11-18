La ex estrella del Man United revela por qué rechazó la oferta de Soy una celebridad: «No es para mí»

Un exjugador del Manchester United que pasó cinco años en Old Trafford admitió que una vez rechazó la oportunidad de aparecer en Soy una celebridad… Sácame de aquí.

El ex portero del Man United Ben Foster (en la foto del extremo izquierdo) dice que rechazó la oportunidad de aparecer en I’m A Celeb (Imagen: Getty Images)

El ex portero del Manchester United, Ben Foster, reveló cómo una vez rechazó la oportunidad de aparecer en Soy una celebridad… Sácame de aquí.

El portero jugó 23 partidos con el United durante un período de cinco años después de llegar procedente del Stoke City en 2005. Foster sirvió principalmente como sustituto de Edwin van der Sar y Tomasz Kuszczak durante su estancia en Old Trafford con Sir Alex Ferguson.

Posteriormente jugó 390 partidos en la Premier League durante su carrera, incluso para Watford y West Bromwich Albion. El jugador de 42 años se retiró por primera vez en septiembre de 2022 después de que expirara su contrato con Watford. Fue por esta época cuando se le acercó para aparecer en el popular reality show de ITV.

Foster le dijo a talkSPORT que rechazó la oportunidad de ir a la jungla australiana porque temía demasiado ser el centro de atención. Sin embargo, ha insinuado que se arrepiente de la decisión tras afirmar que sería un buen concursante.

«Me lo ofrecieron hace unos años cuando me retiré por primera vez», dijo Foster al presentador de talkSPORT, Jeff Stelling. “Creo que ese nivel de fama, incluso si no es para mí, es un nivel de fama diferente.

«En los deportes, si caminas por la calle, te encontrarás con algunas personas que te saludan o lo que sea. Pero esto te abre al otro lado de la fama, con la gente que mira televisión por la noche.

La ex estrella del Man City Jill Scott se convirtió en la reina de la jungla en 2022 (Imagen: ITV1/UNPIXS)

«Pensé: ‘Eso no es para mí’, pero lo habría disfrutado. A veces lo miro y pienso: ‘Yo podría hacer esto’. Me centraría en eso de la supervivencia. Puedo hacer fuego y puedo cocinar».

Si Foster hubiera aceptado, se habría unido a una gran cantidad de exfutbolistas para aparecer en el programa, incluidos Ian Wright, Dennis Wise y Wayne Bridge. Sólo dos exprofesionales han ganado la serie: Harry Redknapp y la ex estrella del Manchester City Women, Jill Scott, se llevaron la corona de la jungla.

Que Foster se arrepienta de no haber aceptado la oferta quizás no sea una sorpresa dada la dirección que ha tomado su carrera en los últimos años. Salió brevemente de su retiro en marzo de 2023 para ayudar a Wrexham a ganar el título de la Liga Nacional y ocupó un lugar destacado en el documental Bienvenido a Wrexham, que muestra el ascenso del club bajo la dirección de los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac.

Ben Foster trabajó anteriormente con la estrella de Hollywood Ryan Reynolds durante su estancia en Wrexham. (Imagen: Deportes del cielo)

El ex internacional inglés también presenta su propio podcast de fútbol llamado ‘Fozcast’. Foster ha hablado abiertamente sobre su ascenso a la fama en Wrexham después de revelar cómo el actor canadiense Reynolds le hizo una vez un regalo especial a cambio de su camiseta.

Dijo que el intercambio se produjo después de que el equipo galés consiguiera el ascenso desde la quinta división gracias a una victoria en casa por 3-1 sobre el Boreham Wood.

En 2023, Foster dijo: «Ryan Reynolds, me envió un mensaje de texto la mañana del juego para decirme: ‘¿Puedo tener tu camiseta?’ Dije: ‘Sí, genial’. Él dijo: ‘Genial, porque también tengo algo para ti’. Yo estaba como, ‘¿Está bien? ¿Qué diablos es esto?

«De todos modos, ayer me envió un mensaje de texto y me dijo: ‘Olvidé decirte qué es. El otro día estaba revisando mis recuerdos de Deadpool y encontré los guantes originales que usé en la película’.

«Él dijo: ‘Recientemente le di uno de los guantes a un hombre con cáncer terminal, pero el otro te lo quiero dar a ti… porque veo que regalas tus guantes todo el tiempo y nunca recibes nada a cambio’. Pensé: ‘Amigo, estoy muy feliz con esto'».

