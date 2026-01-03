La ex estrella del Man United quedó en quiebra y sin un centavo a pesar de que Ronaldo llegó a la gran final

Una leyenda del Manchester United con más de 350 apariciones bajo el mando de Sir Alex Ferguson lamentablemente ha sido declarada en quiebra, a pesar de haber participado en uno de los mejores momentos del club.

Wes Brown pasó muchos años en el Manchester United (Imagen: PA)

Los fanáticos del fútbol se inclinarían a creer que alguien con cinco títulos de la Premier League y dos medallas de la Liga de Campeones estaría listo para toda la vida. Pero el exdefensor del Manchester United, Wes Brown, descubrió de primera mano lo rápido que se puede descarrilar una carrera.

Muchos seguidores se sorprendieron al saber que el ex defensa de Inglaterra, que jugó 23 partidos internacionales, se había declarado en quiebra en abril de 2023. Brown fue miembro de la generación dorada de Sir Alex Ferguson y del equipo ganador del triplete de 1999, e incluso ayudó a Cristiano Ronaldo durante la victoria de la Liga de Campeones de 2008 sobre el Chelsea.

Sin embargo, una serie de malas inversiones sin una orientación adecuada en el manejo de su dinero llevaron a Brown por un camino infeliz. Y a pesar de ganar hasta 50.000 libras esterlinas a la semana en el apogeo de sus poderes, se encontró luchando para recaudar dinero durante su jubilación.

El hombre de 46 años se encuentra hoy en una situación mucho más saludable y ha dejado atrás lo peor de sus problemas financieros. Brown ha hablado con franqueza sobre la terrible experiencia y cómo su trabajo en ciencia y otras actividades secundarias lo ayudaron a escapar de lo que describió como «un viaje difícil».

«Afortunadamente, todavía estoy trabajando, así que eso es bueno», dijo en nombre de William Hill en noviembre de 2024. «Pero ahora todo está arreglado en el sentido de que sé qué hacer y todos están contentos con todo. Así que voy a seguir adelante ahora y seguir adelante de verdad».

«Ha sido un viaje duro, a veces es difícil afrontarlo solo. Pero afortunadamente todavía estoy trabajando mucho y ahora puedo seguir adelante. Hoy me tomo otro día libre».

Brown, ex estrella del United, ha pasado por momentos difíciles desde que se retiró del fútbol

Brown no habló sobre su declaración de quiebra en HMRC durante 12 meses después de que se hiciera pública. Sin embargo, finalmente llegó a un lugar de consuelo donde pudo expresarse sobre el momento difícil.

En total, el defensor retirado ganó once trofeos importantes durante sus quince años como parte del primer equipo del United. Brown se unió por primera vez a la academia del club a la edad de 12 años y luego se convirtió en uno de los dos únicos jugadores en ganar dos veces el premio Jimmy Murphy al Jugador del Año (Ryan Giggs fue el otro).

Desde entonces, Brown ha trabajado para educar a los atletas sobre conocimientos financieros y diligencia debida, algo que, según sugirió, faltaba en la cima de su propia fama futbolística.

“Para mí era más una cuestión de no saber con quién hablar de las cosas”, continuó. «A veces es simplemente una sensación de: ‘No estoy seguro de que esto haya sido lo correcto’. Pero luego lo dejas fuera, te olvidas un poco de ti mismo y luego surge algo al respecto.

Brown ha sido parte de algunos de los equipos más emblemáticos de la historia del Man United. (Imagen: Bongarts/Getty Images)

«Pero siempre siento que si tuviera mi tiempo nuevamente, habría tenido más personas en la sala y habría seguido sus consejos. Pero eso no estaba disponible en ese momento. Eso al menos te da los pros y los contras, y creo que es mucho más fácil cuando tienes personas en la sala en las que confías».

Brown está lejos de ser el único entre los atletas que han atravesado tiempos difíciles financieramente después de que terminaron sus carreras como jugadores. La leyenda del Liverpool, John Barnes, se ha enfrentado a varias declaraciones de quiebra a lo largo de los años, la última de las cuales surgió el año pasado por deudas impagas por valor de £1,5 millones.

La ex estrella del Manchester City, Trevor Sinclair, también se declaró en quiebra en junio de 2025 tras no pagar una factura de impuestos de más de 36.000 libras esterlinas.