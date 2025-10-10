La ex estrella del Man United que idolatraba a Ryan Giggs finalmente encuentra un nuevo club después de cinco meses en el limbo

Un ex talento de la cantera del Manchester United ha encontrado un nuevo club en una liga inesperada después de haber estado en el limbo desde el final de la temporada pasada tras vincularse con varios equipos campeones.

Tom Lawrence, fotografiado siendo acosado por sus compañeros del Man United U21 después de anotar, se ha unido a un nuevo club. (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Un ex chico maravilloso del Manchester United que idolatraba a Ryan Giggs cuando era joven y estuvo fuertemente vinculado con Wrexham durante la ventana de transferencias de verano finalmente consiguió un nuevo club.

Tom Lawrence ha estado sin equipo desde mayo después de que expirara su contrato con el Rangers escocés. Se dice que el centrocampista ofensivo nacido en Wrexham está considerando mudarse al club de su ciudad natal luego de su ascenso al campeonato al final de la temporada pasada.

Burnley, Coventry City, West Brom, Middlesbrough y Blackburn Rovers también estaban interesados ​​en hacerse con los servicios del jugador de 31 años. A pesar del interés de los equipos de Medio Oriente y Turquía, se sugirió en ese momento que Lawrence encontraba particularmente atractiva la perspectiva de jugar para Wrexham, ahora propiedad de las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac.

Sin embargo, no se materializó ningún acuerdo y, después de un largo período de cinco meses sin club, ahora ha firmado oficialmente con el equipo australiano de la A-League Perth Glory. Lawrence explicó cómo surgió la medida después de una conversación con el exdefensor del United Scott Wootton.

Él dijo: “Llamé [Glory football director] Stan Lazaridis y el gerente [David Zdrilic] y simplemente escuché su pasión por el club y hacia dónde quieren ir. En realidad, eso fue lo que resolvió el asunto al final.

‘Yo también he hablado [Glory defender] Scott Wootton y él fueron muy elogiosos sobre el club y sobre Perth como ciudad. Básicamente dijo: ‘Ven aquí tan pronto como puedas, te encantará’.

Ryan Giggs le dio a Tom Lawrence su única aparición con el Manchester United en 2014 (Imagen: Paul Ellis/AFP vía Getty Images)

«He estado entrenando todos los días con un chico en Gran Bretaña y siento que estoy en buena forma. Mi cuerpo se siente bien, así que no creo que dure mucho y tengo muchas ganas de empezar».

Y añadió: «Vine aquí para marcar tantos goles y dar tantas asistencias como pueda para ayudar al equipo. Quiero que el equipo termine lo más alto posible e ir a por lo que podamos esta temporada».

La etapa de Lawrence en los Rangers estuvo plagada de problemas de salud luego de su traslado del Derby County a Ibrox en 2022. A pesar de esos contratiempos, todavía hizo 65 apariciones y anotó 11 goles durante sus tres años en Glasgow.

Tom Lawrence en acción para los Rangers

Lawrence, que ha jugado 23 partidos internacionales con la selección nacional de Gales, perfeccionó sus habilidades con algunos de los mejores jugadores del negocio durante sus años de formación en el United. Fichar por el club a la edad de siete años le dio la oportunidad de aprender de leyendas como Sir Alex Ferguson y Paul Scholes, sin mencionar a su héroe Giggs.

En declaraciones a The Sun el año pasado, Lawrence dijo: «La cantidad de figuras que me ayudaron en el camino, no podría nombrarlas todas. Lo que digo es que admirabas a aquellos que estaban en el primer equipo en ese momento, como Ryan Giggs y Paul Scholes.

«En lo que respecta a los entrenadores, Paul McGuinness y Warren Joyce me ayudaron mucho. Estoy muy agradecido con todos ellos. Había modelos a seguir en todas partes. Se trataba de estándares, de asegurarse de tener esos estándares desde una edad tan temprana.

«Sir Alex Ferguson era alguien que tenía altos estándares y no podías arruinarlo. Nunca abandonas esa base. Cuando creces y escuchas eso, te acostumbras a hacer el mismo alto nivel de trabajo todos los días. Te lo inculcan».

A pesar de su largo período en el United, las oportunidades de Lawrence en el primer equipo se limitaron a solo una aparición senior en mayo de 2014 contra Hull. En ese momento, Giggs estaba haciendo malabarismos con sus deberes como jugador-entrenador del United mientras Lawrence jugaba la mayor parte del partido.

En un momento conmovedor, Giggs reemplazó a Lawrence faltando 20 minutos para el final, marcando su última aparición con el United. Lawrence dijo: «Él fue un gran héroe mientras crecía, hubo algunos. Pero me hizo debutar en el Manchester United, así que le estaré eternamente agradecido. Nada se le acercará jamás».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Haga clic aquí para obtener las principales noticias del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, pero también puedes verlos en YouTube.