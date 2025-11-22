La ex estrella del Man United Paul Pogba responde al escenario de pesadilla en su debut en el AS Mónaco

Paul Pogba jugó la parte final del partido de la Ligue 1 del Mónaco contra el Rennes, su primera aparición desde septiembre de 2023.

Paul Pogba se sinceró sobre sus emociones tras debutar con el AS Monaco en una derrota por 4-1. (Imagen: (Foto de Lou BENOIST/AFP vía Getty Images))

La ex estrella del Manchester United Paul Pogba finalmente hizo su tan esperado debut con el Mónaco, pero se encontró en un escenario desastroso con su equipo perdiendo 4-0. El francés no ha jugado fútbol competitivo durante dos años después de haber sido sancionado con una suspensión de cuatro años por dopaje, que luego se redujo a 18 meses tras una apelación.

Después de 811 días sin jugar, Pogba ahora puede reclasificarse como futbolista activo con un breve pero probablemente muy gratificante cameo de 10 minutos que llegará el sábado por la noche. Desafortunadamente, Mónaco fue derrotado 4-0 por Rennes cuando entró Pogba.

El exdelantero del Arsenal Mika Biereth redujo la diferencia en la prórroga. Sin embargo, en ese momento, los goles de Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo y Ludovic Bias habían dado al Rennes el control total.

En cuanto a Pogba, logró tocar el balón 17 veces y realizar 14 pases precisos en 15 intentos. Defensivamente realizó dos recuperaciones y una intercepción.

El ganador de la Copa del Mundo ahora ha hablado sobre cómo se siente después de perderse más de dos años debido a su suspensión y sus continuos problemas de condición física.

En zona mixta, citado por RMC Sport, Pogba dijo: «Me decepcionó perder este partido. Es el regreso de Paul Pogba, pero juego en el Mónaco y no me gusta perder».

«Por un lado estaba muy contento, pero por otro lado estaba decepcionado con el resultado y con lo que hicimos en el campo.

«Me conmovió la recepción. Cuando vi al público ponerse de pie y aplaudir, no me lo esperaba. Muchas gracias a los aficionados que me apoyaron personalmente.

«Las sensaciones eran buenas, quería aportar buena energía, no renunciar a ningún gol, disfrutarlo, ha pasado mucho tiempo. Me siento aliviado de poder volver a jugar al fútbol, ​​que es lo que más amo en el mundo. Aún queda trabajo por hacer para volver a estar en plena forma».

El entrenador del Mónaco, Sebastien Pocognoli, había insinuado el regreso de Pogba durante su rueda de prensa previa al partido. Dijo: “Hoy tenemos una sesión. [Friday] así que ya veremos. Si las cosas van bien, él puede estar ahí. Ha completado una serie de sesiones y los comentarios son positivos. Pudo ponerse a prueba en condiciones de competición. Hay buenas señales».

(Imagen: (Foto de Dave Winter/Shutterstock))

No habría sido el regreso al fútbol con el que probablemente soñaba Pogba, pero el simple hecho de poder volver a jugar el deporte que ama seguramente habrá sido un momento enormemente importante.

Pogba ahora buscará aumentar su carga en las próximas semanas y también jugará la Liga de Campeones por primera vez en más de tres años y medio.

El Mónaco se enfrentará al Pafos chipriota el próximo martes y querrá aprovechar los cinco puntos ya conseguidos en cuatro partidos. El equipo de Pogba se enfrentará ese fin de semana al actual campeón de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain.

Cuando Pogba fichó por el club francés como agente libre en junio de 2025, le entregaron un plan de entrenamiento especial para ponerlo al día. Parecía que su regreso se produciría contra el Paris FC a principios de este mes, pero una lesión menor retrasó su regreso.