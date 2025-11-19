La ex estrella del Man United hace un reclamo emocionante para Chido Obi mientras continúa la espera por la lesión de Benjamin Sesko

Se espera que Benjamin Sesko esté un mes de baja por una lesión en la rodilla, lo que podría darle a Chido Obi una oportunidad en el Manchester United.

Chido Obi-Martin ha sido seleccionado para el primer equipo del Manchester United (Imagen: Richard Heathcote/Getty Images)

Se ha instado al Manchester United a dar minutos a Chido Obi, mientras que Benjamin Sesko está descartado por lesión. Sesko se está recuperando actualmente de una lesión en la rodilla que sufrió antes del parón internacional.

El internacional esloveno sufrió la lesión durante el empate 2-2 del United contra el Tottenham Hotspur a principios de este mes. Según los informes de esta semana, se espera que Sesko esté al margen durante un mes.

Sesko ha marcado dos goles para el United desde su traspaso de £ 74 millones procedente del RB Leipzig durante la ventana de transferencia de verano. Ruben Amorim ahora se hará cargo del equipo del United en las próximas semanas, con Sesko al margen, incluidos los partidos de la Premier League contra Everton, Crystal Palace y West Ham.

Queda por ver qué habrá planeado Amorim para cubrir la ausencia de Sesko, y el exdelantero del United Dwight Yorke cree que a Obi se le debería dar una oportunidad. Yorke, que marcó 66 goles durante su estancia en Old Trafford, ha argumentado por qué Amorim debería recurrir a las estrellas juveniles del United durante el tiempo que Sesko estuvo al margen.

«Creo que Amorim necesita invertir en los jugadores jóvenes y traer nuevos talentos para darles una pequeña oportunidad si Sesko sale lesionado», dijo Yorke en una entrevista con Snabbare.

«Si traes una opción improvisada como cobertura, hemos visto al United hacer eso en el pasado y no ha funcionado. El club es demasiado grande para traer a un jugador que no es adecuado para mejorar el equipo. Lo entendería si estuvieran haciendo todo lo posible para conseguir a alguien más, pero cuando las cosas no van tan bien es una situación complicada».

«Si el United va a fichar a alguien más, creo que, al igual que el Liverpool, necesitan traer a alguien que tenga una gran presencia en el club de fútbol. De lo contrario, los menores de 23 años están ahí por una razón».

Yorke continuó argumentando por qué Obi merece una oportunidad para el primer equipo del United en las próximas semanas.

«¿Qué pasa con Chido Obi? Sé que los equipos del primer equipo son grandes, pero es necesario contar con estos jugadores jóvenes en el equipo para cuando surjan situaciones como esta», dijo Yorke.

«Cuando estaba en el United, los jóvenes podían entrenar con nosotros y luego los dejamos jugar para tener tiempo de juego y entrenar más con nosotros. Es como si cuando vinieran ya estuvieran al día. Eso es algo que yo consideraría».

«Me gustaría ver a Obi comprometerse si Sesko está fuera. Si eres lo suficientemente bueno para jugar en el United, deberías darles una oportunidad».

“La historia ha demostrado que este es un club donde los jugadores jóvenes tienen la oportunidad de dar un paso adelante y progresar, y lo hemos visto una y otra vez.

«Si toman el camino de simplemente tratar de conseguir a alguien que simplemente esté bien, United se encontrará yendo por el otro lado otra vez, y yo no tomaría ese camino. Hemos visto a dónde conduce».