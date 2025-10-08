La ex estrella del Man United David de Gea muestra colores reales después del anuncio de su retiro

David de Gea ha enviado un emotivo mensaje a Jordi Alba después de que el excompañero del internacional español del Manchester United anunciara su retirada del fútbol

La leyenda del Manchester United, David de Gea, ha enviado un sentido mensaje a Jordi Alba (Imagen: (Foto de Image Photo Agency/Getty Images))

El ex portero del Manchester United, David de Gea, respondió al anuncio de su compatriota español Jordi Alba de su retirada. A principios de esta semana, el ex lateral izquierdo del Barcelona confirmó su decisión de retirarse del fútbol profesional al final de la actual temporada de la MLS.

Alba formó parte de un excelente equipo de Barcelona que incluía a Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi, y el jugador de 36 años todavía jugaba junto a este último dúo en el Inter Miami. En su último partido antes de confirmar una decisión tan importante en su carrera, Alba anotó dos goles en la victoria por 4-1 sobre Nueva Inglaterra y Messi asistió en uno de esos goles.

A pesar de que claramente todavía quiere competir a un alto nivel, Alba ha tomado la decisión de retirarse a finales de este mes, como se confirmó en una publicación en las redes sociales.

«Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida», dijo en un vídeo publicado en Instagram.

«He decidido poner fin a mi carrera futbolística profesional al final de esta temporada. Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad».

Los comentarios de la publicación están llenos de grandes nombres que envían buenos deseos, aunque De Gea optó por una publicación especial en Instagram para su excompañero internacional.

Junto a imágenes de ambos representando a España, mostró su verdadero carácter con un elegante mensaje: «Jordi, gracias por todo. Siempre diste el 100% dentro y fuera del campo, con esa alegría y buen humor que te caracteriza… ‘Gracias por ser tan real, por tu dedicación y por tu amistad. Eres genial dentro y fuera del campo. te amo mi amigo [red heart emoji]. «

De Gea ha pasado los últimos 14 meses en la Fiorentina italiana y ha impresionado más que nunca, pero ha sido un comienzo de temporada muy difícil 2025/26. La Fiorentina aún no ha ganado en la Serie A y sus únicas victorias se han producido en la Liga de Conferencia.

La derrota del fin de semana pasado ante la Roma llevó a De Gea a enviar un mensaje a sus seguidores con la Fiorentina fuera de la zona de descenso por diferencia de goles. Desde su salida de Old Trafford, la situación del portero es muy incierta en el United.

Andre Onana fue contratado como su reemplazo procedente del Inter, pero ha luchado significativamente con la decisión tomada en el verano de enviarlo cedido al Trabzonspor después de que Senne Lammens fuera fichado procedente del Royal Antwerp en la fecha límite.

Altay Bayindir siguió siendo el número uno de Ruben Amorim durante algunas semanas, pero Lammens debutó contra el Sunderland el sábado pasado. El jugador de 23 años parecía confiado entre los palos y pudo ayudar al United a mantener su primera portería a cero de la temporada.

