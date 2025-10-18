La ex estrella del Man United Alejandro Garnacho envía un mensaje de seis palabras tras la brutal decisión del Chelsea

Alejandro Garnacho formó parte del equipo de Enzo Maresca que anotó una victoria por 3-0 contra Nottingham Forest el sábado, pero duró solo 45 minutos antes de que fuera sustituido en lugar de Jamie Gittens.

El ex extremo del Manchester United Alejandro Garnacho fue expulsado en el descanso del partido del Chelsea contra el Nottingham Forest (Imagen: PA)

Alejandro Garnacho ha publicado un mensaje en las redes sociales tras la expulsión del Chelsea ante el Nottingham Forest en el descanso.

El argentino consiguió un traslado de £ 40 millones al Chelsea este verano después de una gran pelea con Ruben Amorim en el Manchester United, pero parece que su etapa en Stamford Bridge no ha sido fácil.

Garnacho ha jugado sólo tres partidos de la Premier League con Enzo Maresca esta temporada, y la victoria por 3-0 del sábado en el City Ground lo enganchó al comienzo de la segunda mitad.

Sólo Joao Pedro tuvo menos toques en los primeros 45 minutos que el extremo de 21 años, que logró sólo 18 en total antes de ser sustituido en el descanso por Jamie Gittens.

El joven también se enfrentó a la ira de Pedro Neto a mitad de la primera mitad, cuando su centro hacia el segundo palo salió fuera de juego en lugar de hacia la ex estrella de los Wolves.

Durante el descanso, el experto Peter Crouch dijo: «El Chelsea estuvo un poco descuidado. Gracias a Enzo [Maresca] para implementar esos cambios. Sé que Neto estaba muy frustrado con él (Garnacho). Cruzó el balón y no llegó al otro lado. Neto estaba realmente frustrado con él».

Marc Guiu sustituyó a Andrey Santos, mientras que Romeo Lavia dio paso a Moisés Caicedo en el inicio del segundo tiempo con 0-0. Sin embargo, los Blues no tardaron en tomar la delantera, con Josh Acheampong anotando el primer gol después de 49 minutos de juego.

Neto logró una doble matanza apenas tres minutos después antes de que Reece James pusiera el 3-0 con seis minutos por jugarse. Si bien Garnacho se habrá enojado por la expulsión de Maresca, el extremo recurrió a las redes sociales el sábado por la noche para dar su opinión sobre la victoria.

Compartió una foto de él mismo corriendo con el balón en la sección de historias de su cuenta y escribió: «¡Feliz con estos tres puntos importantes!». con emojis de corazones de amor azules y blancos. Se produce cuando Ange Postecoglou fue relevado de sus funciones como entrenador de Nottingham Forest a raíz de la derrota.

El técnico griego estuvo sólo 39 días al frente del Forest y no consiguió ninguna victoria en ninguno de los ocho partidos que dirigió para el club. Un comunicado publicado menos de 20 minutos después del pitido decía: “Nottingham Forest Football Club puede confirmar que Ange Postecoglou ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe con efecto inmediato luego de una serie de resultados y actuaciones decepcionantes.

«El club no tiene más comentarios que hacer en este momento».

