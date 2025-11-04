La ex estrella del Man United afirma que Rubén Amorim tiene un ‘jugador fenomenal’ al que no le da ninguna oportunidad

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, podría afrontar una solicitud de transferencia antes de enero.

Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo están actualmente al margen de la selección del Manchester United (Imagen: Joe Prior/Visionhaus vía Getty Images)

La ex estrella del Manchester United, Lee Sharpe, ha insistido en que el tiempo de Joshua Zirkzee en Old Trafford se acerca y que es un «jugador fenomenal».

HOMBRE Deportes informó el mes pasado que es probable que Zirkzee solicite su salida en la ventana de transferencia de enero después de quedarse sin tiempo de juego. El Mundial está a la vuelta de la esquina y hasta ahora el holandés sólo ha jugado un total de 90 minutos en todas las competiciones de esta temporada.

Junto con Zirkzee, Kobbie Mainoo es otro jugador al margen de la acción del primer equipo, mientras que Sharpe comprende sus frustraciones e insiste en que deben esperar el momento oportuno. «Me gustaría ver más de Zirkzee», dice el jugadores de aventuras embajador dijo Noticias de la noche de Manchester.

«Creo que Zirkzee es un jugador fenomenal y le vendría bien tener más minutos de juego. Creo que Mainoo debería aspirar a tener más minutos en el centro del campo.

«Ha trabajado un poco en su condición física y me gustaría verlo más a menudo porque creo que puede manejar el balón mejor que otros. No me gustaría vender a ninguno de los dos».

«Es una temporada larga y dura. Las lesiones están muy cerca y nunca se sabe lo que sucederá.

«Hay que tener cobertura y Zirkzee y Mainoo son jugadores de increíble calidad, fantásticos con el balón, rara vez regalan el balón y creo que los necesitarás en algún momento. Estoy sorprendido, pero creo que la única razón por la que Mainoo no tiene más minutos es porque tuvieron que poner a Bruno». [Fernandes] ahí dentro y realmente no puedes dejar a Bruno fuera.

Y necesitas esa consistencia y el impulso de Casemiro para mantener un poco el fuerte y proteger a los tres de atrás. Creo que Mainoo se sentirá muy frustrado, al igual que Zirkzee, porque es tan bueno, si no mejor, que él. [Benjamin] Sesko, pero están tratando de darle minutos e incorporarlo al equipo y hacerle saber de qué se trata el equipo.

«Entiendo por qué están frustrados, pero llegará su momento. Creo que tendrán su oportunidad».

