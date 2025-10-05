La ex estrella de Man City lleva a La Liga a tormenta después de un movimiento sorpresa de verano

Marcus Rashford y Trent Alexander-Arnold no fueron los únicos jugadores de fútbol inglés que deciden su felicidad en España en el verano y Tyrhys Dolan llegaron al suelo.

(Imagen: Getty Images)

Los jugadores de fútbol inglés han estado en La Liga este verano en La Liga, con Trent Alexander-Arnold en Jude Bellingham en el Real Madrid y Marcus Rashford se ha unido a un movimiento de préstamos a Barcelona. Sin embargo, no fueron los únicos, y el compatriota Tyrhys Dolan ha llegado al suelo desde que vino de Espanyol de Blackburn en un cambio de verano que puede haber volado bajo el radar, al menos en comparación con los otros dos acuerdos.

Espanyol terminó la temporada pasada, solo dos puntos libres de la zona de caída, pero tuvo una derrota en solo uno de sus inaugures de siete juegos, Road to Real Madrid en el Bernabéu, y terminará el fin de semana en posiciones europeas si pueden superar Betis reales el domingo. El ex talento de la Academia de Manchester City, Dolan, ha contribuido considerablemente, y reclama dos asistencias en un triunfo de 3-2 sobre Mallorca y Chipping Defensivamente, por lo que su elección logró un gran salto cuando su acuerdo llegó a Ewood Park.

«Si es un agente libre, recibirás unas pocas ofertas, lo que hice. Pero cuando me trajeron la oferta de Espanyol, fue algo que sentí que tenía que dar el siguiente paso en mi carrera», dijo Dolan el espejo.

«La Liga es claramente una de las mejores competiciones del mundo y para mí es un verdadero desafío, un desafío que quería tomar. Salir de mi zona de confort, y creo que cuando ves a los jugadores, ya sabes, haz que hagan sacrificios y continúen y se pongan a prueba, trae lo mejor de ellos, así que sabes, ese era yo.

«Siempre es difícil salir de la casa, pero para aprovechar al máximo tu carrera, tienes que hacer sacrificios. Y es agradable ver que está dando fruto».

Dolan, ahora de 23 años, llegó como una persona joven a través del sistema juvenil de la ciudad y tuvo un encanto en Preston North End antes de establecerse en Blackburn, el club donde hizo su debut EFL. Resultó ser más de 200 veces para Rovers y compartió el campo con talentos como Adam Wharton y Joe Rothwell, quienes luego obtuvieron movimientos de la Premier League.

Tyrhys Dolan juega para Espanyol contra el Real Madrid (Imagen: AFP a través de Getty Images)

Cuando la oportunidad era salir de Blackburn, se aventuró aún más lejos de sus raíces y admite que se perdió la comodidad del hogar. Es uno de los siete hermanos y hermanas y regresaría regularmente a la casa de Manchester después de las sesiones de entrenamiento, pero reconoce los sacrificios que sus seres queridos ahora hacen para apoyar su aventura catalana.

«Ese ha sido el mayor cambio para mí, al igual que te estás unido un poco, pero tengo un sistema de apoyo superior», dijo. «Mi familia viene para el juego y mis amigos el domingo, están dispuestos a visitar cuando necesito a alguien allí, si es necesario. Así que sí, claramente ha sido un gran cambio, pero sé que solo hay dos horas y media de vuelo, no es el otro lado del mundo.

«Para tener a sus seres queridos allí, es como esa red de seguridad, esa seguridad. Cuando están en el estadio y juegas un partido y sabes que tus seres queridos están allí, es esa sensación [that] No importa cómo vaya el juego, buen juego, mal juego, tienes a alguien con quien volver y hablar.

«Así que es absolutamente importante tener a tu gente a tu alrededor si puedes, realmente, sin cambiar sus vidas demasiado. No quieres comenzar [making them fly out] Cada semana porque sienten que tienen que hacerlo, pero es divertido y quieren hacerlo donde sea posible. «

Espanyol -Manager Manolo González ha dado la bienvenida a Dolan (Imagen: Getty Images)

Espanyol se siente como un submarino familiar para Dolan, donde el manager Manolo González le da una cálida bienvenida e incluso retumba con él, a pesar de la barrera del idioma.

Toma dos lecciones de idioma cada semana mientras se esfuerza por comunicarse de manera más efectiva con sus compañeros de equipo y seguidores, aunque también hay un toque de inglés en el vestuario cuando se trata de su mentalidad.

Sus nuevos compañeros de equipo tienen una ética de trabajo determinada, y tiene la sensación de que han respondido al escape estrecho de la última campaña al demostrar que ganan su lugar, mientras que las comidas de escuadrón regular refuerzan esa sensación de unidad.

Con respecto al propio desempeño de Dolan, el apoyo que ha ganado contra el jefe González demostró ser crucial. «Él quiere que me pronuncie lo más posible. «Las personas tienen la forma en que quieren trabajar, y eso está bien, pero creo que realmente me permite ser yo mismo y creo que es cuando juego mi mejor fútbol, ​​cuando obtengo esa licencia para crear.

«Él dijo:» Te traje aquí para hacer eso, así que quiero que lo maximicen lo más posible, pero no olvides que tienes que volver y defenderte. «Sabes, te aseguras de trabajar duro, pero algunas cosas no tienen que ser explicadas para mí.

«Me baso en el trabajo duro, por lo que siempre vuelvo en cualquier momento para ayudar a mis respaldos. Y sí, él ha sido genial conmigo. También entiende que es un gran cambio de tu casa a nuevos entornos y … solo sabes que tiene ese amor por ti sin expresarlo, puedes sentirlo».

Ben Brereton Díaz intercambió Blackburn por España para Dolan (Imagen: Alex Davidson/Getty Images)

Mientras que los ex titulares de la Premier League, Alexander-Arnold y Rashford, pudieron conversar con compañeros de equipo y miembros de Inglaterra-Squadron sobre lo que La Liga podía ofrecer, Dolan estaba desaparecido en la misma fuente. Recuerda que discutió la competencia con el ex colega de Blackburn, Ben Brereton Díaz, después del cambio de la estrella de Chile a Villarreal, aunque no habían hablado de inmediato con la propia transferencia de Dolan y él reconoce que un aviso sobre las expectativas podría haberlo sacudido.

«El estándar es, por supuesto, un gran salto en sí mismo y eso no es falta de respeto por el campeonato», agregó. «Es una gran competencia con varios jugadores de calidad, pero la calidad aquí es diferente.

«Se parece más a la calidad de la pelota, las tácticas que entran en juego son solo un nivel diferente y también es esa consistencia … tienes que ser consistente en esta competencia porque todos los mejores jugadores son consistentes y cada juego que debes ser porque realmente puedes ser castigado.

«No es un poco de quién llega al día. Es que juegas contra los mejores equipos, por lo que para nosotros es como si estuvieras preparando bien y, sí, para mí es un gran cambio. Sé que algunas personas están luchando con la transición, pero es un poco bueno para mí.

«No es fácil, pero:» Me fue bien. Los primeros siete juegos de la temporada. Entonces sí, estoy feliz conmigo mismo y cómo me desempeño, pero no quiero descansar. Tengo que seguir trabajando porque sé que la calidad ofrece el estándar. «

Marcus Rashford ya ha ganado el reconocimiento de Inglaterra después de mudarse a La Liga (Imagen: Getty Images)

Hace hincapié en el Real Madrid como el desafío defensivo más duro que encuentra: elogios importantes, dado que hizo su debut contra la famosa defensa del Atlético de Diego Simeone en una victoria impresionante. Sin embargo, a pesar de la calidad de la oposición, no se piensa dos veces después de confesar que su motivación para la transferencia era atraer a «lo mejor de lo mejor».

Aunque sigue basado en las posibles llamadas en Inglaterra, reconoce el viaje de que el ex joven de la ciudad Morgan Rogers continuó antes de tener su oportunidad, y a veces aprecia que tienes que recorrer por mucho tiempo. Además, hay pocas dudas de que el gerente nacional Thomas Tuchel está viendo los desarrollos de La Liga: la impresionante forma de Rashford en Barcelona le ha valido un lugar en el equipo para el próximo descanso internacional, junto con la Serie A-Midfielder Ruben Loftus-Cheek y Bundesliga Regicults Kane Kanah y Jarell Quansah.

Dolan, cuya experiencia con Inglaterra ha estado en el nivel del grupo de edad, más recientemente con los jóvenes menores de 20 años en 2022, está decidido a continuar su proceso actual y ver a dónde conduce.

«Es bueno ver y para mí también es ese poco de competencia», dice. «Inglaterra tiene algunos mejores talentos y los jugadores [being] Prepararse para hacer ese sacrificio para que su fútbol venga a España y probarse en una competencia superior es bueno.

«Juegas en las mejores competiciones del mundo y juegas contra algunos de los mejores defensores. Así que si puedo seguir siendo excelentes juegos, ya sabes, espero tener que jugar algunas cabezas en un momento.

«Todo es sobre mí. Verifique lo que puedo comprobar. Cosas como [international recognition] Está claro fuera de mi control, pero solo quiero concentrarme en mi juego y mi enfoque más importante es, por supuesto, Espanyol. Ese reconocimiento internacional es, por supuesto, excelente, pero estoy aquí para hacer un trabajo y quiero seguir maximizando eso lo más posible. «

