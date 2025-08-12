La ex estrella atlética de Wigan y ganador de la Copa FA entregó siete años en prisión en la parcela de contrabando de drogas

La ex estrella de la Premier League de 41 años se menciona en el inframundo holandés

Ronnie Stam (Imagen: Getty Images)

El ex jugador de Atlético de Wigan, Ronnie Stam, recibió una larga sentencia de prisión de su parte en un complot internacional de tráfico de drogas.

El holandés Stam, que realizó 73 actuaciones para Wigan Athletic y la Copa FA en 2013, fue descrita como un nombre familiar en el inframundo holandés por el servicio de procesamiento público de su país.

El hombre de 41 años y varios de los miembros de su familia fueron arrestados el 10 de junio de 2024 y el Servicio de Fiscalía Pública Holandesa insistió en una sentencia de prisión de 13 años.

No se podían probar todas las acusaciones, pero en un juzgado de la ciudad holandesa del sur de Breda, Stam fue condenado por que era parte de una conspiración para importar 700 kg de cocaína en los Países Bajos desde Chile.

El tribunal dictaminó que jugó un papel de «determinación y coordinación en esto», informa lo explícito.

Stam fue ayudado por su hermano y, según él, permaneció en contacto con el abrasador propietario en Dubai.

Stam (derecha) en Action for Latics contra Chelsea en 2011 (Imagen: Getty Images)

Los medicamentos llegarían a Rotterdam antes de ser interceptados en Chile. Un juez dijo: «Solo estaban ocupados ganando grandes cantidades de dinero».

Inicialmente fue acusado de su participación en una operación para contrabandear más de 2.200 kg de cocaína a los Países Bajos, que tenía un valor de la calle de £ 48.6 millones antes de ser absuelto de dos de los cargos más serios.

Stam fue condenado por comerciar más de 700 kg de cocaína, cantidades de MDMA y posesión de óxido de nitrógeno (gas risueño).

Stam admitió su participación en un plan para contrabandear 20 kg de cocaína desde Brasil hasta la ciudad alemana de Frankfurt y afirmó que obtendría una cantidad de un kilo.

El fiscal también afirmó que el holandés era responsable del lavado de dinero hasta un valor de £ 2.2 millones.

Sin embargo, enfatizó que la trama de Frankfurt era su única contribución y compartió su arrepentimiento por su comportamiento criminal.

Supuestamente, ambos deben pagar una multa de £ 25,871 y han incautado alrededor de £ 1.5 millones en ingresos penales.

Antes de que una investigación policial revelara que Stam había recurrido a un delito grave, era un jugador de fútbol establecido.

Pasó tres años en Wigan después de levantar los agudos en su país de origen en 2010 como parte del lado del FC Twente de Steve McClaren.

Stam luego jugó para el club belga Standard Liege antes de regresar a los Países Bajos con NAC Breda, donde comenzó su carrera. Después de 14 años se retiró en 2016.