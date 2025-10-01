Tyrell Malacia está nuevamente integrado en el equipo del primer equipo después de no haber encontrado un nuevo club en el verano.

Malacia vuelve a entrenar con el equipo Firs. (Imagen: Getty)

Tyrell Malaicia es bienvenida en el entrenamiento del primer equipo del Manchester United.

Malacia expresó su deseo de abandonar United en el verano y fue una gran escala categorizada en el ‘Escuadrón de bombas’ por los medios de comunicación, junto con Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Antony.

Recientemente, Ruben Amorim dijo: «Regresa con contacto con la pelota con los menores de 21 años, luego lo veremos».

Después del entrenamiento en la Academia, Malacia ahora es bienvenido en el grupo del primer equipo, lo que aumentó la posibilidad de que se haya vuelto a mencionar en un equipo del Día de la Competencia de la Premier League.

Las fuentes del club han enfatizado que siempre fue el plan reintegrar a Malacia en el primer grupo de equipo tan pronto como el defensor no había logrado encontrar un nuevo club en la ventana de transferencia de verano.

Malacia se da la bienvenida en el pliegue no es una respuesta a los resultados o una sugerencia de que se utilizará para comenzar con el ala. Todavía está por verse si incluso hará el banco para un juego.

Hubiera sido injusto para Malacia seguir entrenando con la Academia, y con la ventaja en retrospectiva fue injusto clasificarlo en el ‘Escuadrón de bombas’ este verano.

El holandés no trabajó su boleto como Rashford, Garnacho y Sancho. Malacia simplemente no es lo suficientemente buena para United. Amorim miró a Malacia después de la llegada de la primera de Sporting Lisboa en noviembre y pronto decidió que tenía que buscar un nuevo club en la ventana de transferencia de enero.

Malacia fue enviado a PSV Eindhoven prestado, pero solo hizo seis aperturas en todas las competiciones durante ese período, que confirmó antes de la decisión oficial de que el lado holandés no lo firmaría permanentemente.

El PSV ganó la Eredivisie la temporada pasada, por lo que tal vez no fue realista que Malacia se rompiera de su lado después de participar en la mitad de la campaña, pero sus actuaciones desde su regreso de una grave lesión en la rodilla la temporada pasada sugieren que sus miras se reducirían para su próximo movimiento.

El lado español Elche se acercó a la firma de Malacia, pero el movimiento se derrumbó en el día de la fecha límite de la transferencia. Las opciones eran limitadas cuando la ventana se cerró y no fue una sorpresa especial verlo quedarse en United.

United ha hecho el correcto reintegrando a Malacia en el primer equipo. Las fuentes han elogiado su profesionalismo en el pasado y no había cruzado amorim como los otros miembros de los Bompers llamados SO.

Amorim vio algo que no le gustaba con Rashford cuando fue enamorado del Derby de Manchester en diciembre. Garnacho le preguntó públicamente a Amorim después de la final de la Europa League. Sancho ha sido un paria en United desde que abandonó Erik Ten Hag en septiembre de 2023.

No se ha preocupado la actitud o el comportamiento de Malacia durante su tiempo en Manchester. En realidad, era fácil referirse a ese grupo de jugadores como el ‘escuadrón de bombas’, porque dos palabras atraparon a cinco jugadores.

Ahora Malacia tiene que encontrar un nuevo club en enero, pero es la decisión correcta para darle la bienvenida.