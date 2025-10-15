La estrella ‘más débil’ del Manchester City reacciona tras un brutal control de la realidad

El extremo del Manchester City, Oscar Bobb, fue duramente criticado por su seleccionador nacional tras un decepcionante empate

Óscar Bobb

Oscar Bobb aceptó duras críticas de su entrenador noruego después de ser titular en el empate 1-1 contra Nueva Zelanda. La estrella del Manchester City fue criticada tras el partido por el entrenador Stale Solbakken por seguir la «mitad más débil» de su carrera internacional con la segunda más débil.

Noruega está volando en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo y derrotó a Israel 5-0 este fin de semana para sumar seis victorias de seis. Con sólo dos partidos restantes y una saludable diferencia de goles, están a punto de hacer una aparición en un torneo importante por primera vez en una generación.

Solbakken le dio a Erling Haaland y a otros jugadores más descanso esta semana, dándoles a otros la oportunidad de brillar en su amistoso contra Nueva Zelanda. Sin embargo, se vieron limitados a un decepcionante empate 1-1 después de tener que remontar.

Bobb jugó todo el partido, pero el extremo del City fue criticado públicamente después del partido por su entrenador, quien le dijo a VG: “Se lo está perdiendo todo.

«Se demora demasiado con el balón, se posiciona de forma extraña y no presiona bien. Lo ha hecho en los entrenamientos y lo ha hecho muy bien».

«Pero si le preguntas a Oscar, creo que dirá que la primera mitad fue su actuación más débil con la selección nacional. La segunda mitad fue la siguiente más débil».

Solbakken continuó diciendo que no estaba preocupado por el desempeño dado lo que Bobb había mostrado anteriormente, pero que será un recuerdo difícil para el joven de 22 años, quien aceptó que los comentarios fueron «honestos» en retrospectiva. Todavía está trabajando para rendir consistentemente al máximo después de perderse casi toda la temporada pasada debido a una fractura en la pierna y las complicaciones que siguieron.

«Oscar es una máquina defensiva, nos ayudó mucho en el último tercio. Su uno contra uno es realmente bueno y tomó buenas decisiones. Estoy muy contento de que haya jugado bien», dijo Pep Guardiola tras la victoria por 1-0 sobre el Brentford.

«Lo alentaré a que sea más astuto, y cuando juega uno contra uno, dos contra dos, puede crear situaciones realmente grandes».

«Hizo un pase increíble a Phil, que fue una clara oportunidad de penalti que debería haber anotado».

«En general estuvo muy bien en la primera parte, tanto defensiva como ofensivamente, en todos los aspectos, y es un jugador en el que confiamos mucho».

